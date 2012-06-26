Миклушевский распорядился об оказании помощи пострадавшей в ДТП студентке

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня, ZRPRESS. Студентка получила тяжелые травмы в автоаварии. 26 июня сделана операция. Требуется большая сумма денег для оплаты восстановительного периода лечения и лекарств.

В ночь с 20 на 21 июня во Владивостоке произошла страшная автоавария. В ДТП тяжелые травмы получила 20-летняя жительница Владивостока, студентка ДВФУ Дарья Неверова.

В течение нескольких дней девушка находилась в коме. На данный момент врачи говорят об улучшении состояния пострадавшей. Студентке 26 июня сделана операция. Требуется большая сумма денег для оплаты восстановительного периода лечения и лекарств.

В пятницу, 22 июня, РИА «Дейта» обратилось к губернатору Приморского края в Твиттере. В свою очередь, Владимир Миклушевский сообщил, что «Поручил и.о.ректора Ватулину срочно оказать помощь».

В редакцию "Золотого Рога" с просьбой о помощи обратились студенты Школы гуманитарных наук ДВФУ, знакомые и родственники пострадавшей.

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Сбербанк, № 6390 0250 9017538797, получатель : Anastasiya Khoklova, 8635/0158

Номер телефона получателя: 8950-294-8272, Анастасия Хохлова.

Номер телефона Екатерины, тёти Дарьи: 8950-281-3134