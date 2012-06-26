Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Миклушевский распорядился об оказании помощи пострадавшей в ДТП студентке
ВЛАДИВОСТОК, 26 июня, ZRPRESS. Студентка получила тяжелые травмы в автоаварии. 26 июня сделана операция. Требуется большая сумма денег для оплаты восстановительного периода лечения и лекарств.
В ночь с 20 на 21 июня во Владивостоке произошла страшная автоавария. В ДТП тяжелые травмы получила 20-летняя жительница Владивостока, студентка ДВФУ Дарья Неверова.
В течение нескольких дней девушка находилась в коме. На данный момент врачи говорят об улучшении состояния пострадавшей. Студентке 26 июня сделана операция. Требуется большая сумма денег для оплаты восстановительного периода лечения и лекарств.
В пятницу, 22 июня, РИА «Дейта» обратилось к губернатору Приморского края в Твиттере. В свою очередь, Владимир Миклушевский сообщил, что «Поручил и.о.ректора Ватулину срочно оказать помощь».
В редакцию "Золотого Рога" с просьбой о помощи обратились студенты Школы гуманитарных наук ДВФУ, знакомые и родственники пострадавшей.
ZRPRESS.Ru публикует данные банковской карты, на которую можно перевести деньги:
Сбербанк, № 6390 0250 9017538797, получатель : Anastasiya Khoklova, 8635/0158
Номер телефона получателя: 8950-294-8272, Анастасия Хохлова.
Номер телефона Екатерины, тёти Дарьи: 8950-281-3134
Новости тематики
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
- Владивостокских красавиц и умниц увезут во Вьетнам
- Братание Владивостока и Салоников
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
- Экс-мэр Владивостока рассказал о личном
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
Новости раздела
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о нынешнем ВЭФ
- Приятная и долгожданная новость пришла с полей Восточного экономического форума
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Во Владивостоке появится новый супермост
- По "Улицам Дальнего Востока" пройдутся первые лица страны и лидеры бизнеса
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
- Владивостокских красавиц и умниц увезут во Вьетнам
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Дарькин развеселил рыбаков
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев