Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Известные ученые приедут в ДВФУ
Дальневосточный федеральный университет начинает второй конкурс по привлечению ведущих российских и зарубежных ученых на постоянную работу.
– Итоги первого конкурса, который завершился в марте этого года, показали, что интерес к нему действительно был большой: это подтверждается и количеством заявок, и информационной поддержкой, которую нам оказывали вузы-партнеры, – отметила руководитель проекта «Академическая мобильность» Программы развития ДВФУ Татьяна ПИТЕРСКАЯ. – «Академическая мобильность» – проект долгосрочный: мы хотим привлечь в ДВФУ как можно больше ученых с мировым именем. Поэтому будет объявлен прием заявок от желающих работать в университете и в 2012-м, и в 2013-м году. Первый опыт показал, какие процедуры нам нужно доработать, мы оптимизировали процесс, и теперь работа с конкурсантами будет вестись проще».
Напомним, что по итогам первого конкурса пять из шести проектов, представленных на рассмотрение жюри в ДВФУ, были приняты. Это проекты Карлоса ЗЕБАЛЛОСА, Сергея СЕВАСТЬЯНОВА, Геннадия ЕСАКОВА, Сергея МИНАЕВА и Геннадия ШИТОВА. Идею лаборатории сравнительного правоведения и миграционных исследований Ольги ГУЛИНОЙ эксперты также признали достойной внимания. Поэтому Ольга Гулина получила предложение читать лекции в ДВФУ в рамках проекта Visiting Professors.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Трутнев пообещал выполнить поручение Путина, напрямую касающееся Владивостока
- Первый ЕГЭ школьники Владивостока сдадут уже на следующей неделе
- В Школе Юного Блогера во Владивостоке прошел первый месяц обучения
- В Приморье создают новую технологию строительства ледовых островов
- В ДВФУ создают малый космический аппарат с парусом
- Старшеклассники Владивостока могут бесплатно выучить хинди и вьетнамский язык
- Школы готовят к учебному году
- К ДВФУ готовятся присоединить еще один приморский вуз
- Во Владивостоке школьники провели важную социальную акцию (фото)
- Школьники написали сочинения на финансовые темы
Новости раздела
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела