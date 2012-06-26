Известные ученые приедут в ДВФУ

Дальневосточный федеральный университет начинает второй конкурс по привлечению ведущих российских и зарубежных ученых на постоянную работу.

– Итоги первого конкурса, который завершился в марте этого года, показали, что интерес к нему действительно был большой: это подтверждается и количеством заявок, и информационной поддержкой, которую нам оказывали вузы-партнеры, – отметила руководитель проекта «Академическая мобильность» Программы развития ДВФУ Татьяна ПИТЕРСКАЯ. – «Академическая мобильность» – проект долгосрочный: мы хотим привлечь в ДВФУ как можно больше ученых с мировым именем. Поэтому будет объявлен прием заявок от желающих работать в университете и в 2012-м, и в 2013-м году. Первый опыт показал, какие процедуры нам нужно доработать, мы оптимизировали процесс, и теперь работа с конкурсантами будет вестись проще».

Напомним, что по итогам первого конкурса пять из шести проектов, представленных на рассмотрение жюри в ДВФУ, были приняты. Это проекты Карлоса ЗЕБАЛЛОСА, Сергея СЕВАСТЬЯНОВА, Геннадия ЕСАКОВА, Сергея МИНАЕВА и Геннадия ШИТОВА. Идею лаборатории сравнительного правоведения и миграционных исследований Ольги ГУЛИНОЙ эксперты также признали достойной внимания. Поэтому Ольга Гулина получила предложение читать лекции в ДВФУ в рамках проекта Visiting Professors.

«Золотой Рог».