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Июньский туман не отпускает Владивосток

26 Июня 2012, 00:49 | Владивосток

Быстро проходит июнь, оставивший нас, как обычно, без солнечного тепла. Приближение июля вселяет надежду на улучшение ситуации с погодой, но всему свое время. А пока погоду на российском Дальнем Востоке изрядно портит активный циклон из северных районов Китая.

К тому же в нашем регионе действует еще и антициклон, заметно влияющий на климатическую ситуацию в Приморском и Хабаровском краях – здесь в прибрежной зоне возможна низкая облачность и густой туман, а также понижение температуры. А вот Камчатский полуостров покидает циклон, благодаря чему прекратятся осадки, а температурный фон начнет повышаться.

Итак, в последнюю неделю июня во ВЛАДИВОСТОКЕ будет преобладать переменная облачность, временами туман. Осадков, скорее всего, не предвидится – но кто знает, на что способна небесная канцелярия?.. Дневная температура не превысит 15-20 градусов тепла. В крае преимущественно без осадков. В континентальных районах сохранится высокий температурный фон - воздух будет прогреваться +26...+33°C. На побережье местами туман, ослабевающий днем. Температура воздуха в дневные часы будет в пределах +13...+20°C. Во Владивостоке в первой половине недели ожидается облачная без существенных осадков погода. Температурный фон во вторник будет в пределах от +16...+18°C. В среду температура воздуха повысится еще на 2-3°C. После захода солнца в столице Приморья воздух становится чуть прохладнее – до 11-14 выше нуля.

Не будет, по прогнозам, дождей в ближайшие дни и у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ. Здесь заметно повысится температура в дневные часы – до 24-32 градусов тепла. Совсем не холодно в городе на берегу Амура и по ночам - плюс 17-21.

Зато в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ начавшаяся семидневка будет на редкость мокрой – дожди возможны со вторника по пятницу включительно. Дневной температурный фон удержится в пределах 21-27 градусов тепла. С приходом сумерек воздух в столице Амурской области остывает до 16-20 выше нуля.

Сухая и малооблачная погода в ближайшие дни сохранится в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. При этом резко повысится температура воздуха. Так, в дневное время, она будет доходить уже до 20-25 градусов тепла. Ночью в столице островной области температура ниже плюс 10-15 уже не опускается.

В пятницу и субботу дождливо будет в МАГАДАНЕ. Что касается дневной температуры, то она подрастет в эти дни до 15-20 градусов тепла. Когда на столицу Магаданской области опускается ночь, воздух становится чуть прохладнее - 7-10 выше нуля.

Совсем не ожидается на этой неделе осадков в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Дневная температура останется практически неизменной - 11-16 градусов тепла. Правда, ночной температурный фон в столице Камчатского края в ближайшие дни станет чуточку ниже предыдущих показателей – плюс 6-10.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам сети Интернет
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