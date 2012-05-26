Гражданин поэт: Ефремов и Быков ждут граждан Владивостока в кинотеатре "Уссури"

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая, ZRPRESS. На большие экраны страны и Владивостока вышел документальный фильм Веры КРИЧЕВСКОЙ «Гражданин поэт. Прогон года». Это о том, что вы подумали. Смотреть настоятельно рекомендуется.

Во Владивостоке фильм можно увидеть в кинотеатре «Уссури» до 30 мая. В первый день проката на сеансе в 21.15 в зале присутствовало… пять человек, четверо из которых оказались журналистами печатных СМИ, а пятой была девушка, назвавшая себя слесарем. По каким-то причинам проект «Гражданин поэт» не доехал до Владивостока: если бы доехал, возможно, зрителей, желающих посмотреть документальный фильм, было бы больше.

В кадре - антигламурные персонажи без лоска и глянца: писатель Дмитрий БЫКОВ (автор текстов), актёр Михаил ЕФРЕМОВ (их бессменный исполнитель), медиаменеджер и журналист Андрей ВАСИЛЬЕВ (продюсер проекта). Лишний вес, не идеальная фигура, простой свитер, давно требующая обновления стрижка… Пусть так. Зато – умные глаза, откровенные интервью и сумасшедшая энергетика.

Проект не политический, а чисто эстетический - уверяет Васильев. Как возникла идея проекта? Почему он стал возможен? Как его «пропустили» кремлёвские небожители? Кто финансировал проект? Сколько денег на нём удалось заработать? Почему его закрыли? Об этом рассуждают участники проекта и ещё с десяток человек, так или иначе с ним связанных.

Находка режиссёра – матери тех самых матёрых антигламурных мужиков: Наталья БЫКОВА, Алла ПОКРОВСКАЯ, Светлана ВАСИЛЬЕВА. Немолодые уже, но удивительные женщины, по-настоящему красивые и, несмотря на свой возраст, энергичные, имеющие твёрдую гражданскую позицию. Конечно, они беспокоятся за своих сыновей, которые, похоже, играют с огнём. Но, безусловно, ими гордятся. Каждая мать добавляет к портрету своего сына особый штрих.

Сыновья не ожидали такого успеха. Они просто «воспользовались своим конституционным правом» и не видят в этом ничего из ряда вон выходящего. Они констатируют рост влияния интернета, благодаря которому «Гражданин поэт» стал известен миллионам. Они размышляют о пробуждении гражданской позиции у миллионов россиян. «Если будет контроль над интернетом – будем показывать это на кухнях», - говорит Дмитрий Быков.

Досье: Видео проекта "Гражданин поэт" в Интернете за год его существования посмотрели более 20 млн раз, оставив более 40 000 комментариев, проект известен в 200 странах, самые популярные выпуски «Гражданина поэта» уже разобраны на цитаты. В офф-лайне было 40 аншлаговых концертов в городах России и за границей, вышла книга "Гражданин поэт" (с диском), уже ставшая бестселлером. P. S. По данным международной исследовательской группы TNS, в апреле 2012 года число посетителей «Яндекса» впервые превысило аудиторию Первого канала. Интернет рулит! Возможно, позиции телевидения в России не так прочны, как кажется… По крайней мере, хотелось бы в это верить.

Елена ВОЛКОВА, газета "Золотой Рог".