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Владимир Путин дал добро на строительство нового моста во Владивостоке

26 Апреля 2019, 12:40 | Владивосток

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко 25 апреля, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Глава Приморья представил лидеру государства планы по социально-экономическому развитию региона, а также озвучил предложения по модернизации транспортной инфраструктуры столицы Дальнего Востока. В частности, речь шла о строительстве моста на остров Русский через остров Елена.


 

Олег Кожемяко отметил, что грузооборот идет через центр города, и это зачастую приводит к транспортному коллапсу. С учетом нового статуса Владивостока – столицы Дальнего Востока в ближайшие годы ожидается увеличение грузооборота портов.


 

«Если количество грузовых автомобилей вырастет в половину, то движение в центре Владивостока будет полностью парализовано. Чтобы избежать этого и разгрузить город, необходимо перераспределить транзитный поток на другое направление. Я озвучил главе государства эти предложения. Владимир Владимирович их поддержал», – прокомментировал Олег Кожемяко.

Напомним, Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток 25 апреля для встречи с Председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ВКАД  транспорт  инфраструктура  проекты  Путин  кожемяко  дороги  финансы  владивосток 



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Комментарии

  • приморец15:37, 26.04.2019#

    Идея ВКАДа логическое развитие дорожной сети в городе. Жаль что "музыку эту мы не услышим", но другого пути у города и России нет-или развивать Дальний Восток и делать Владивосток своей "дальневосточной Москвой" и Крымом водном лице или кланяться Европе.

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