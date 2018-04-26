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В центре Владивостока ограничат движение и парковку

26 Апреля 2018, 13:40 | Владивосток

Как сообщил деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе города Владивостока,  27 и 30 апреля, 2 и 4 мая с 21:00 до 00:00 движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автодорог:

- по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;

- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

- по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

- по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

На генеральной репетиции парада 7 мая с 21:00 до 00:00 движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автодорог:

- по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;

- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

- по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

- по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланской.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: автомобиль  владивосток  парковка 



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