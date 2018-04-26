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В центре Владивостока ограничат движение и парковку
Как сообщил деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе города Владивостока, 27 и 30 апреля, 2 и 4 мая с 21:00 до 00:00 движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автодорог:
- по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;
- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;
- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;
- по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;
- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;
- по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;
- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
На генеральной репетиции парада 7 мая с 21:00 до 00:00 движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках автодорог:
- по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;
- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;
- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;
- по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;
- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;
- по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;
- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
- по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланской.
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