У владивостокских рыбаков начался ажиотаж

К берегам Владивостока подошел минтай. Во время нереста эта рыба семейства тресковых подходит к мелководью. При этом нерестовые скопления минтая очень плотные и рыбалка идет просто отлично, что вызвало среди владивостокский рыбаков настоящий ажиотаж.

Как сообщают местные любители рыбной ловли, минтай сейчас ловится по две штуки сразу. «Вот полная лодка, обзвонил всех, прет прям по-черному, просто на кальмар, на кальмар, покрашенный свеклой, на спизулу, на все. Не успеваешь вытаскивать, даже поднадоело, один за другим, уже некуда складывать, уже лодка полная», – сообщает один из рыбаков с места рыбалки в районе Горностая.

Минтай заходит на нерест в скалистые бухты Уссурийского залива под Владивостоком ежегодно в апреле, чаще в конце месяца. Его ловят и с берега на спиннинг, и с лодки на донные снасти, а приманка может быть самой разной от силикона до кусочков кальмара.

Газета "Золотой Рог", Владивосток