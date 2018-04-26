Парк Минного городка во Владивостоке обречен на прозябание

Строить масштабные развлекательные комплексы в относительно маленьком городе с сомнительной перспективой развития бизнес не хочет

В рамках международной выставки «Город», открывшейся во Владивостоке, прошло расширенное совещание представителей местного самоуправления муниципальных образований Приморья по вопросам реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В его рамках представители муниципалитетов отчитались о проделанной в прошлом году работе и задачах благоустройства городов и поселков, которые решаются в этом году. На малый город суммы благоустройства в этом году достигают 20-30 миллионов, на относительно приличный поселок – 5-7 миллионов. Как отмечали выступавшие, денег явно не хватает, чтобы среду облагородить по относительно скромным проектам.

Как на совещании было отмечено представителем Владивостока, из примерно трех десятков проектов благоустройства общественных территорий, ждущих своего часа, в этом году будут осуществляться лишь пять, получивших наибольший процент голосов жителей города.

И среди этих проектов в очередной раз не оказалось парка Минного городка. Как было пояснено, проект оказался очень дорогостоящим. Когда все рассчитали, то выяснилось, что на его осуществление потребуется около 2,5 млрд. рублей. По этой причине в рамках программы «Формирование современной городской среды» данный проект выполнить невозможно.

В рамках международного сотрудничества была надежда на японских инвесторов, которым администрация города предложила поучаствовать в благоустройстве парка Минного городка. Но они не выразили своего желания сделать наш парк за свои деньги. Теперь прорабатывается вопрос о том, чтобы благоустроить этот парк в рамках государственно-частного партнерства. Однако и под это решение инвестор для парк пока не найден. Вкладывать огромные средства для строительства крупных объектов в относительно маленьком городе, каким является Владивосток, никто не хочет. К тому же все замеры статистиков показывают, что даже к 2035 году население города практически не изменится. Поэтому крупные объекты культурно-развлекательного направления здесь будут окупаться десятилетиями. Если вообще они способны окупаться…

Есть однако еще надежда на корейцев. Как сообщала деловая газета "Золотой Рог", во Владивостоке может появиться парк развлечений в стиле всемирно известного сеульского Lotte World. Такое предложение обсуждалось 23 апреля в ходе рабочей встречи главы города Виталия Веркеенко с делегацией отельеров и бизнесменов Республики Корея, которую возглавил генеральный директор «Лотте» Отель Владивосток» Син Ин Хёп. Основной темой встречи стало обсуждение смены собственника известной городской гостиницы Владивостока «Хендэ», которая теперь будет носить название «Лотте» и подвергнется реновации.

«Приход такого крупного инвестора, как «Лотте», свидетельствует о растущем интересе южнокорейского бизнеса к Владивостоку. Мы готовы оказывать максимальное содействие в реализации ваших проектов. При этом я хотел бы расширить рамки нашего возможного сотрудничества. Во всем мире известен сеульский парк развлечений Lotte World. Предлагаю в этом направлении коренным образом реконструировать наш парк Минного городка», - отметил Виталий Веркеенко.

Это предложение главы Владивостока нашло понимание со стороны участников встречи и, как подчеркнул Син Ин Хёп, будет доведено до сведения высшего руководства компании «Лотте».

Остается надеятся теперь только на корейских энтузиастов, но, думается, бизнесмены из "Лотте", явно умеющие считать деньги и прибыли, крепко задумаются о вхождении своей компании в, вежливо говоря, не самый крупный туристический кластер России. Но, повторимся, надежда остается.