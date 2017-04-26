Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На остров Попова из Владивостока теперь ходит теплоход "Лотос"
С 25 апреля на остров Попова из Владивостока ходит теплоход «Лотос». Такое решение принято в администрации города после того, как по техническим причинам с линии был снят теплоход «Москва». Расписание движения морского транспорта до острова Попова и обратно осталось прежним: из Владивостока «Лотос» уходит ежедневно в 17 часов (по пятницам - в 19.00), с острова Попова - в 8.00(по воскресеньям - в 14.30), сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Как пояснили в управлении транспорта мэрии, «Москва» сейчас находится в ремонте – 19 апреля у теплохода выявлена поломка двигателя. Сколько продлятся ремонтные работы, специалисты пока ответить затрудняются. На замену «Москвы» после оформления необходимых документов компания-перевозчик (ООО «Танира») предоставила «Лотос», после чего паромная переправа вновь заработала.
С расписанием работы морского пассажирского транспорта можно ознакомиться здесь, а также на сайте pereprava.su.
В управлении транспорта напоминают, что с 1 мая во Владивостоке вступит в силу летнее расписание движения морского транспорта общего пользования. Пассажирам следует быть внимательными при планировании своих поездок.
Для справки
Теплоход «Лотос» был построен в 1985 году в Японии. Способен одновременно принять на борт 156 человек. Время в пути от вокзала прибрежных сообщений до пирса о. Попова на теплоходе «Лотос» занимает 1 час 10 минут.
Новости тематики
- На остров Попова из Владивостока теперь ходит теплоход "Лотос"
- Небо над Владивостоком закроют на лопату
- Парковок во Владивостоке стало еще меньше (СХЕМА)
- "Маны" во Владивостоке встают на прикол
- Во Владивостоке приостановлено движение морского пассажирского транспорта
- Участники Великой Отечественной войны могут бесплатно оформить авиабилеты на почте
- Во Владивостоке разрешили ездить на двух автобусах по одному билету
- Владивосток вновь хотят избавить от большегрузов
- Автобусы маршрута №95 во Владивостоке поедут куда подальше
- Владивостокцев уговаривают пересесть с автомобилей на велосипеды
Новости раздела
- На остров Попова из Владивостока теперь ходит теплоход "Лотос"
- На железнодорожном вокзале Владивостока ремонтируют памятный паровоз (фото)
- Конкурс детского рисунка "Сны о море" пройдет на Vladivostok Boat Show 2017
- Губернатор Миклушевский: "У меня есть вопросы к работе администрации Владивостока"
- Неизвестный представляется начальником налоговой инспекции
- Пришкольную территорию во Владивостоке засадят хмелем
- Фонтаны Владивостока готовят к новому сезону
- Георгиевскую ленту смогут получить все желающие
- Новую канализационную станцию запустят во Владивостоке
- Японцы доведут Владивосток до ума
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Фискальная реформа отнимет у каждого жителя России по 8 тысяч рублей в год
- Экономику ускорят изъятием 1,2 триллиона рублей из карманов россиян
- Авианосец США, напугавший приморцев, "всплыл" у берегов в Австралии
- Погода в Приморье ухудшится
- Рыбаки написали открытое письмо начальнику Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю
- У россиян появится еще один выходной
- К Приморью приближается новый циклон
- Военные заявляют, что переброска боевой техники в Приморье не связана с ситуацией вокруг Северной Кореи
- Во Владивостоке девушка на "Мерседесе" протаранила 11 машин
- Известная мировая сеть ресторанов фаст фуда вслед за Владивостоком придет в Находку, Артем и Уссурийск