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Руководство ДВФУ официально объявило о начале переезда университета в кампус на остров Русский

26 Апреля 2013, 12:23 | Владивосток

Подробнее о столь долгожданном событии мы беседуем с советником ректора, руководителем оперативного Штаба по переезду университета в кампус Александром ГРИДАСОВЫМ, сообщает пресс-служба ДВФУ.

— Официально днем начала переезда можно назвать 24 апреля, когда в кампус отправились первые подразделения Школы гуманитарных наук, в числе которых научно-организационный отдел, Учебно-методическое управление, методический кабинет и центр археологических исследований «Бохай». В настоящее время по всем подразделениям формируются графики переезда, которые впоследствии будут сведены в единый план. Безусловно, в первую очередь на остров отправятся те структуры вуза, которые не связаны с обеспечением учебного процесса и чья удаленная работа не станет помехой для эффективной работы университета. 

На сегодняшний день во всех подразделениях назначены ответственные, которые уже приступили к работе по формированию графиков переезда своих подразделений. Мы активно работаем с этими людьми, учитывая специфику их школ и структур.

— Александр Валентинович, есть ли подразделения, которые решено оставить на материке?

— До окончания учебного года все подразделения, обеспечивающие учебный процесс, останутся на своих местах. Как известно, за университетом остаются исторические здания на Суханова, 8 и Пушкинской, 10. Вопрос о том, какие подразделения в них разместят, пока открыт, но думаю, что структуры дополнительного образования и приемная комиссия, конечно же, должны быть в их числе.

— Насколько инфраструктура кампуса готова к переезду университета?

— Городок на Русском уже отчасти обжит живущими там студентами, поэтому можно сказать, что в минимально необходимом объеме все готово. Сейчас параллельно с переездом служба проректора по развитию кампуса ведет работу по обеспечению всем необходимым тех подразделений, которые поедут в кампус первыми. Совместно с переезжающими мы решили, что разобраться в том, чего не хватает, на месте будет проще, чем создавать инфраструктуру отвлеченно от тех, кто будет там жить и работать. Серьезную помощь в этом вопросе нам оказывают Департамент эксплуатации кампуса и Департамент информационных технологий.

— С какими проблемами столкнулись ответственные за переезд? Как эти проблемы решаются?

— В основном трудности связаны со спецификой служб и школ. Например, школам гуманитарной направленности переезд однозначно будет даваться легче — у них практически нет тяжелого оборудования, которое требует особых условий при перевозке и установке в кампусе. Именно поэтому «первой ласточкой» переезда и стала Школа гуманитарных наук. Сложнее с крупными школами, такими как Инженерная и Школа экономики и менеджмента. Мы стараемся оптимизировать график их переезда совместно с ответственными и директорами, учитывая их пожелания и рекомендации.

— Будут ли в перевозке имущества как-то задействованы студенты-волонтеры?

— Да, на данный момент волонтеры выразили желание принять участие в переезде. Кроме того, такой опыт у университета уже есть: студенты помогали при организации саммита АТЭС и ряда других мероприятий в кампусе. Хотя, конечно же, их участие в процессе переезда добровольное, и в случае необходимости университет справится и своими силами.

Фото с сайта ДВФУ.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: остров русский  ДВФУ  переезд 



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Комментарии

  • Псевдоним19:48, 26.04.2013#

    до сих пор не переехали?! эти ваши саммиты уже сто лет назад завершились ведь

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