Улицы Владивостока моют шампунем

19 апреля, впервые после зимних холодов, муниципальное дорожное предприятие «Дороги Владивостока» приступило к уборке городских улиц с применением специального шампуня «Чистодор». Технология используется уже третий год и позволяет убирать дороги качественно.

Принцип работы шампуня схож с мойкой автомобиля. Технология такова: сначала участок дороги очищают тракторами-щётками, прибивая пыль и крупный мусор к обочине дороги, затем проходит пылесос, собирая грязь, а потом идёт поливомоечная машина и разбрызгивает моющее средство. Через 20-30 минут после нанесения «Чистодора» средство смывается чистой водой. Если требуется, поливомоечные машины проходят несколько раз, до полного смывания средства.

Шампунь - средство не из дешевых, поэтому будет составлен график мойки городских улиц с его применением. Как сообщил первый заместитель генерального директора МУПВ «Дороги Владивостока» Михаил МАРКОВ, мойка улиц проводится исключительно в ночное время, чтобы не затруднять движение транспорта.

С наступлением весны для МУПВ «Дороги Владивостока» наступила пора санитарной уборки города. Ежедневно на улицах города работает порядка 100 единиц спецтехники и более 200 дорожных рабочих. Сегодня для механизированной очистки дорог имеются даже пылесосы - вакуумные подметально-уборочные машины и машины для мытья леерных ограждений.

В рамках санитарного двухмесячника, объявленного главой города Игорем ПУШКАРЁВЫМ, проводятся масштабные работы по наведению чистоты на городских улицах. А тем временем уже 80% коммунальной техники переоборудовано для уборки краевого центра в летний период. Вакуумные подметально-уборочные машины Green Machines Applied и новые машины Swingo-200 немецкой компании Schmidt будут убирать парки и скверы. Спецтехника оснащёна системой KARCHER, которая позволит мыть остановочные комплексы и дорожные знаки. А спецшампунь «Чистодор» будут применять при помывке асфальтобетонных покрытий, подпорных стен, остановочных комплексов, леерных ограждений и дорожных знаков.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».