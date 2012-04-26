Профсоюзы Приморья отметят 1 Мая митингами, шествиями и флэшмобом

В 18 городах и районах Приморья 1 Мая пройдут профсоюзные митинги и шествия. Об этом Координационные советы профсоюзов на местах уже уведомили власти территорий. Всего в этих мероприятиях примут участие около 5000 человек.

Самые массовые митинги планируются во Владивостоке, Кавалерово и Уссурийске. Кроме того, во Владивостоке состоится флэшмоб - на Площади Борцов за власть Советов 500 человек встанут в слово «солидарность». Во Владивостоке митинг, организованный Федерацией профсоюзов Приморского края на Корабельной набережной, начнется в 11.00 (сбор участников с 10.00). Начало акции на Площади Борцов за власть Советов в 12.00.

"Золотой Рог".