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Многодетные семьи Владивостока начали получать земельные участки
ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля, ZRPRESS. Во Владивостоке продолжается работа по формированию земельных участков и предоставлению их семьям, имеющим трёх и более детей. Первые по очереди две семьи, включённые в реестр, получили землю на улицах Юности, 1-ой Пригородной, еще две - на улице 1-ой Шоссейной.
Напомним, многодетные семьи получают участки в соответствии с законом Приморского края №837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае".
Сейчас во Владивостоке в реестр на бесплатное получение земли включено порядка 570 семей, и работа по рассмотрению заявлений продолжается. Также специалисты продолжают оформление земельных участков, которые будут предоставлены семьям. Прежде чем предоставить землю семьям, необходимо сформировать земельные участки, провести весь комплекс инженерно-геодезических работ, определить границы, поставить участки на кадастровый учет.
В соответствии с законом, многодетные семьи получают бесплатно для индивидуального жилищного строительства от 0,07 до 0,2 га земли. Как известно, Владивосток испытывает острый дефицит в свободных землях - основная их доля находится либо в собственности предприятий, частных лиц и ведомств, либо в распоряжении Министерства обороны. В связи с этим глава города Игорь Пушкарёв поставил перед специалистами задачу - изыскать для многодетных семей максимально возможное число участков наибольшей площади.
«Золотой Рог».
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