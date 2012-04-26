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Мэр Владивостока поддерживает идею жителей пройтись по мосту через Золотой Рог
ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля, ZRPRESS. Информация ZRPRESS.ru о том, что после окончательной доводки сооружения через бухту Золотой Рог, мост могут на несколько дней открыть для пешеходов, вызвала целую бурю откликов среди горожан.
Дело в том, что мост будет работать только как автомобильный, но каждый житель Владивостока мечтает хотя бы однажды подняться на высоту и запечатлеть себя на фоне родного города для семейного фотоальбома и друзей из других регионов России. Сполна разделить со строителями чувство гордости за уникальный объект.
Еще раз напоминаем, эта возможность пока существует в качестве обсуждения и, как официально заявили в администрации города и в «Тихоокеанской мостостроительной компании», конечно же, пока это не реально. По технике безопасности мостостроители не вправе допускать на несданный объект повышенной опасности посторонних. Да и после открытия высотный мост не для прогулок. Но, похоже, идея витает в воздухе. И властям придется сдаться, чтобы организовать для горожан хотя бы экскурсии перед тем, как по мосту откроют автомобильное движение.
Меж тем идею жителей поддерживает глава Владивостока Игорь Пушкарев в своем блоге - он предложил горожанам прогуляться по мосту через Золотой Рог.
"Приветствую! У меня появилась идея, которую хочу обсудить с вами. В день города, 2 июля, мостостроители обещают пустить автомобильное движение по нашему долгожданному и грандиозному мосту через бухту Золотой Рог. Но пройти пешком по сооружению, которым гордится вся страна, смогут уже только технические работники, обслуживающие мост. И вот что я предлагаю. Накануне официального открытия, в один из выходных дней дать возможность жителям и гостям Владивостока погулять по мосту. Пройти пешком и посмотреть на прекрасные виды города, которые с него открываются, пофотографировать. Неспеша, вблизи рассмотреть это поистине великое инженерное сооружение, его уникальные V-образные ванты, которых нет ни в одном уголке мира ни на одном мосту. Мы – первые. Я считаю, мы не должны упустить эту уникальную возможность. С генеральным директором компании ТМК, построившей этот мост, Виктором Гребневым уже проговорил, принципиальное согласие мостостроителей на такую акцию есть. Теперь будем прорабатывать это мероприятие с точки зрения организации. Ведь главный вопрос – вопрос безопасности".
«Золотой Рог».
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