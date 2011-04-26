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Заветные путевки-направления в детсады Владивостока начнут выдавать с 12 мая
С 12 мая по 27 июня во Владивостоке будет проходить процедура комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2011-2012 учебный год.
Выдача путёвок-направлений в детские сады Владивостока будет осуществляться согласно очерёдности, зарегистрированной в электронной базе данных. Разработан график, в соответствии с которым будет осуществляться выдача путевок-направлений.
Коррекционные группы - четверг 12.05.2011 - с 09.00 до 18.00.
2005 г.р. – понедельник, 16 мая, в 9.00-13.00 (льготная очередь),в 14.00-18.00 (общая очередь).
2006 г.р. – понедельник, 23 мая, в 9.00-18.00 (льготная очередь), четверг, 26 мая в 9.00-18.00 (общая очередь).
2007 г.р. – понедельник, 30 мая, в 9.00-18.00 (льготная очередь), четверг, 2 июня в 9.00-18.00 (общая очередь).
2008 г.р. – понедельник, 6 июня, в 9.00-18.00 (льготная очередь), четверг, 9 июня, и вторник, 14 июня, в 9.00-18.00 (общая очередь).
2009 г.р. – четверг, 16 июня, и понедельник, 20 июня, в 9.00-18.00 (льготная очередь), четверг, 23 июня, и понедельник, 27 июня, в 9.00-18.00 (общая очередь).
Выдача путёвок-направлений будет производиться специалистами отдела дошкольного образования по следующим адресам:
Ленинский район - ул.Абрековская, 6, каб. №7.
Первомайский район - ул.Черёмуховая, 20, каб. №1.
Первореченский район - ул.Овчинникова, д.14 (в помещении детско-юношеской спортивной школы Первореченского района).
Советский район - проспект 100-летия Владивостока, 94, каб. №13.
Фрунзенский район - Океанский проспект, 9/11, каб. №1.
Специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования планируют, что получить путевки в ныне действующие детские сады смогут 4 600 малышей.
Кроме того, осенью очередь может подвинуться за счет введения в строй новых групп и детских садов. Строители планируют сдачу трех реконструированных дошкольных учреждений. В октябре на ул. Светланской, 205 откроются две новые группы, в ноябре на ул. Борисенко, 20 - четыре новые группы и в декабре на ул. Узбекской, 15 - пять дополнительных групп.
Плюс к этому в новом микрорайоне "Снеговая падь" сейчас строятся три современных детских сада, каждый на 240 человек. Глава Владивостока Игорь Пушкарёв поставил строителям задачу - сдать готовые объекты в 2011 году, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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