Счетчики тепла - это необходимо и выгодно

Установить счетчики учета воды и тепла в своем доме придется каждому жителю Владивостока, таковы требования федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

О том, что обзавестись приборами учета придется всем без исключения, известно, казалось бы, уже всем гражданам России. А вот обеспокоены этим не многие. А ведь позаботиться об исполнения закона стоит хотя бы ради собственной выгоды.

Речь идет об установке, прежде всего, общедомовых приборов учета. «Устанавливать счетчики лучше всего общедомовые, поскольку квартирный вариант – это, хотя и актуально, но не всегда возможно, – рассказывает начальник отдела продаж компании «РЭМ» (одного из ведущих предприятий Приморья в области строительства и сервисного обслуживания узлов учета тепла и воды) Сергей ТИМОШЕНКО. - Актуально потому, что если вы в квартире долго отсутствуете, то можете попросту перекрыть себе и воду, и тепло, и вообще за их потребление не платить. Но в домах старой постройки, с вертикальной системой разводки отопления поквартирный учет тепла невозможен».

Как правило, в доме устанавливают один-два тепловых узла, в зависимости от количества квартир. Удовольствие это не дешевое, но быстроокупаемое. Да и вариантов по оплате может быть несколько.

«Самый выгодный вариант установки прибора учета – участие в реализации программы капитального ремонта жилых домов при участии Фонда содействия реформированию ЖКХ, - говорит начальник управления экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока Евгения МАЙОРОВА. - Дом имеет право включить в смету установку приборов учета и получить бюджетное софинансирование. Можно воспользоваться одним из видов кредитования, например, лизингом по приобретению оборудования. Многие компании готовы работать с ТСЖ и управляющими компаниями и поставлять оборудование с оплатой в рассрочку, даже за счет разницы в платежах между оплатой по счетчику и нормативу.

Кроме того, в настоящее время разрабатывается муниципальная программа, которая будет включать в себя мероприятия по энергоресурсосбережению, в том числе на муниципальных объектах здравоохранения, образования, культуры, где их еще нет. Что касается жилого фонда, то администрация города будет рассматривать возможность помощи населению по реализации закона. Но конкретно говорить об этом мы сможем, когда программа будет сверстана. Пока идет сбор и анализ необходимой информации».

Однако если дом в федеральную программу не попал, придется действовать своими силами. Как правило, в этом случае жильцы либо сами собирают деньги, либо управляющая компания по решению собственников берет необходимую сумму средств со счета дома, а в квитанции вносит дополнительную статью расходов.

«Первый вариант, разумеется, предпочтительнее, за один отопительный период счетчик полностью окупится, - продолжает Сергей Тимошенко. – Установка узла учета тепловой энергии обходится в 100-150 тыс. рублей с дома, то есть жителям стандартной 4-подъездной девятиэтажки нужно будет собрать примерно по полторы тысячи рублей с квартиры. В зависимости от теплопотери дома разница показаний счетчика с усредненным тарифом составляет минимум 20%. А это минус 500 рублей с каждой квитанции».

Многие считают, что установка счетчика – это масса дополнительных проблем. Ведь это прибор коммерческого учета, и его нужно проверять, обслуживать, снимать показания, производить начисления. Обслуживание – это также решение возникающих вопросов - технических, сервисных. Разумеется, жильцы или представители УК могут сами снимать показания. Но, по словам специалистов, это «вчерашний день».

«Сейчас у нас есть объекты, которые обслуживаются вручную (приезжает сотрудник с компьютером и снимает показания). А есть счетчики, за которыми мы следим через GSM: на наш сервер раз в сутки с такого счетчика передается информация и формируется архив показаний. Сейчас все новые счетчики мы устанавливаем на такую систему, вручную просто нет возможности отследить все точки, - говорит Сергей Тимошенко. – При сдаче теплосчетчика в эксплуатацию мы предлагаем юридическому лицу заключить с нами договор на обслуживание».

Если вы уже приняли решение установить счетчик, не стоит забывать, что процесс этот длительный.

«Приборы лучше ставить до начала отопительного сезона, а люди, как всегда, спохватываются в последний момент. Я думаю, те, кто не успеет, вынуждены будут платить очень серьезные суммы за отопление. У меня у самого на доме нет теплосчетчика, и зимой я платил по 3,5 тыс. рублей в месяц, - говорит Сергей Тимошенко. – Кроме того, сейчас многие сообразили, что на установке счетчиков можно заработать, и на рынке Владивостока появилось немало никому не известных компаний. Владивостокцам следует быть осторожнее и выбирать те организации, которые имеют лицензию и хорошо зарекомендовали себя в работе!».

Как сообщили в филиале «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК», те, кто не успеет установить приборы учета до 2012 года, за коммунальные услуги будут платить по установленным городской администрацией нормативам, с учетом тарифа на тепловую энергию, который ежегодно устанавливается Департаментом по тарифам администрации Приморского края.

На сегодняшний день во Владивостоке жильцы примерно 400 домов рассчитываются с компанией по общедомовым приборам учета. Как отметили в «ДГК», за последние полтора года значительно увеличилось количество обращений потребителей за документацией для установки общедомовых приборов учета. Более половины управляющих компаний города обратились с запросами для получения необходимой документации.

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