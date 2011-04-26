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Дворы и подъезды ждет капремонт
Почти 300 миллионов рублей выделено из федерального бюджета на ремонт дворовых территорий Владивостока. На эти средства будут построены новые и отремонтированы уже существующие детские и спортивные площадки.
Как рассказали в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, между администрацией Приморского края и администрацией Владивостока уже заключено соглашение о предоставлении в 2011 году полученной из федерального бюджета субсидии. Субсидия в размере 299,277 миллиона рублей предоставлена Владивостоку на условиях софинансирования. Всего на проведение капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним во Владивостоке будет потрачено более 315 миллионов рублей.
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