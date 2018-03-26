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В центре Владивостока временно ограничат движение
В воскресенье, 8 апреля, жители и гости Владивостока примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию православной Пасхи. Одним из них станет крестный ход, колонна которого пройдет по ряду центральных улиц краевой столицы. В связи с этим будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации.
Так, с 12:00 до 12:30 движение и парковка будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-я Морская;
- по улице Светланской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутской;
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Октябрьской;
- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
- по улице Фонтанной: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
- по улице Семеновской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;
- по улице Пологой: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с Океанским проспектом;
- по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
- по улице Уткинской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом;
Объезд будет осуществляться по улицам1-й Морской, Тигровой, Пограничной, Западной, Светланской, Суханова и Уборевича. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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