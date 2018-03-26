www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.11 р. 100 JPY: 54.38 р.
EUR: 70.43 р. 10 CNY: 90.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Дороги Владивостока
Распечатать

В центре Владивостока временно ограничат движение

26 Марта 2018, 13:25 | Владивосток

В воскресенье, 8 апреля, жители и гости Владивостока примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию православной Пасхи. Одним из них станет крестный ход, колонна которого пройдет по ряду центральных улиц краевой столицы. В связи с этим будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации.

Так, с 12:00 до 12:30 движение и парковка будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутской;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Октябрьской;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Фонтанной: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Семеновской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;

- по улице Пологой: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Уткинской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом;

Объезд будет осуществляться по улицам1-й Морской, Тигровой, Пограничной, Западной, Светланской, Суханова и Уборевича. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: праздник  религия  владивосток  пасха  транспорт  дороги 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru