В центре Владивостока временно ограничат движение

В воскресенье, 8 апреля, жители и гости Владивостока примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию православной Пасхи. Одним из них станет крестный ход, колонна которого пройдет по ряду центральных улиц краевой столицы. В связи с этим будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации.

Так, с 12:00 до 12:30 движение и парковка будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутской;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Октябрьской;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Фонтанной: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Семеновской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;

- по улице Пологой: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Уткинской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом;

Объезд будет осуществляться по улицам1-й Морской, Тигровой, Пограничной, Западной, Светланской, Суханова и Уборевича. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.