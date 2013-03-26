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Журналист "подай-принеси"
Корреспондент «ЗР» поработала официанткой в одном из ресторанов приморской столицы
Часто журналистам в поисках информации для материала приходится примерять на себя различные образы. Вспомним и мы классический жанр работников СМИ - «журналист меняет профессию». На этот раз корреспондент «ЗР» отправилась в ресторан, и вовсе не для того чтобы поесть…
Я решила переквалифицироваться в официанты. Искать работу долго не пришлось, в городе как раз открывался очередной ресторан японской кухни (далее – «Сипоку»). После непродолжительного телефонного разговора мне назначили собеседование. Тестировали мою профпригодность три барышни чуть старше меня. На столе перед ними лежали кипы бумаг, анкеты и в качестве атрибутов хорошей жизни - айфоны последней модели, которые не переставали звонить. Барышни старались придать своей речи некий официоз, что выглядело весьма комично. Мне задали несколько вопросов, ответы на которые по большому счету не играли никакой роли. Для получения работы, обещающей «хороший заработок и возможный карьерный рост», было достаточно иметь миловидную наружность и способность связать более двух слов в предложение.
Инструктаж
На следующий день мне и другим талантливым людям назначили общий сбор в «Сипоку». Интерьер ресторана предстал перед нами в лучших японских традициях: громоздкие деревянные ширмы, напольные икебаны, непонятные русскому человеку, но очень претенциозные иероглифы.
Нам раздали тестовый вариант меню, заранее предупредив, что в тексте есть ошибки, которые исправят к открытию заведения. Стоит оговориться, что ни к открытию, ни к какому-либо другому моменту ошибки исправлены не были. Дальнейшее напоминало собрание сектантов: по указанию менеджера мы друг за другом повторяли сложно произносимые названия японских блюд. После этого начались всевозможные психологические тренинги, целью которых было сплотить нас как коллектив. Чего тут только не было: и придумать приятные слова на каждую букву имени; и, схватившись друг за друга, в полуприсяде преодолеть максимально возможное расстояние; и, наконец, выбрать из меню блюдо, название которого начинается с той же буквы, что и ваше имя. Звучало это примерно так: Марина - магуро, Татьяна - туна спайси. Без этого, должно быть, официантом никак не стать.
После окончания этого безудержного веселья нам раздали форму, которая представляла собой золотистого цвета кимоно, уменьшенное до размера футболки, и треугольной формы фартук, прикрывающий одну из ног до колена. Предполагалось, что этот ансамбль дополнят леггинсы (правда, позже один из владельцев заведения заявил, что мы похожи на представительниц одной из древнейших профессий, и нам разрешили носить брюки. Этому я была бесконечно рада, потому что чувствовала себя недостаточно уверенно, расхаживая по залу, на мой взгляд, в неглиже). Фартуки нужно было подогнать по размеру, поэтому оставшуюся часть дня мы посвятили пришиванию пуговиц. Среди собравшихся было несколько девушек, во внешности которых явно угадывались азиатские корни. И если раньше мы походили на сектантов, то теперь зрелище напоминало маленькую бедную вьетнамскую фабрику.
Работа
Смены длились по 10 часов в будние дни и по 16 часов в выходные. Количеством посетителей заведение похвастаться не могло, поэтому большую часть времени мы стояли без дела на строго отведенных нам местах. Общаться друг с другом нам не разрешали (смысл всех этих сплачивающих тренингов так и остался неясен), пользоваться телефоном тоже запрещали. Все наши действия должны были сопровождаться улыбкой, даже если в заведении никого не было. После 10, а тем более после 16 часов работы лицо сводило судорогой, и оно имело непрезентабельный и даже несколько маргинальный вид.
В одном из романов ПЕЛЕВИНА главный герой, работая в ларьке, по взгляду на руки клиента мог понять, можно ли его обсчитать и на сколько. Я, в свою очередь, научилась практически точно определять, оставят чаевые или нет.
Зарплата у официанта смехотворная, поэтому все надежды возлагаются именно на чаевые. Зачастую гламурные барышни и их спутники с новомодными телефонами, парящие от собственного пафоса над стульями, не оставляют на чай ничего, в то время как от простых людей, которым высокомерие чуждо, или от студентов можно было ожидать вполне приличные суммы.
Люди
Работа официантом хоть и не принесла золотых гор, зато принесла бесценный опыт. У меня была возможность часами изучать людей разного материального положения, разного уровня образованности, а главное - людей с разным уровнем внутренней культуры.
Однажды за стол, который я обслуживала, сели две девушки. Они не могли определиться с выбором вина и гоняли меня туда-сюда каждый раз, спрашивая о том или ином сорте (подзывали они меня, кстати говоря, щелчком пальцев).
Интересовало их все: на каких полях рос этот виноград, кто является производителем стекла для бутылок и прочее. Между собой они оживленно обсуждали итальянские, французские и чилийские вина, производя впечатление весьма сведущих в этом вопросе особ. Вот только, когда я по ошибке принесла одной из них грог вместо глинтвейна, она и ухом не повела.
В другой раз мне выпала честь обслуживать еще двух девушек. Барышни заказали соус, которого в меню не было. Когда я им это сообщила, та из них, что была ярко накрашена, с накладными ресницами, напоминающими гусениц-жгучек, покрыла меня таким отборным матом, что я, признаться, растерялась. Но «клиент всегда прав»...
Конечно, не все так грустно, были и забавные случаи. К примеру, такой. Существует общее для всех официантов правило: посуду нельзя носить в руках, необходимо всегда использовать поднос. В один из дней в «Сипоку» была акция: всем посетителям подавали комплимент - бокал шампанского. Я как раз шла к одному из столиков с тремя бокалами и тут заметила, что они как-то нехорошо дрожат. Я просто не знала (на тренингах по сплочению как-то об этом позабыли упомянуть), что ножки бокалов нужно прижимать одной рукой к подносу. Стараясь сохранить баланс, я все-таки дошла до столика. Но стоило мне выговорить что-то вроде «вот вам комплимент от заведения», как бокалы рухнули, окатив клиента с головы до ног содержимым...
Мужчина лишь добродушно рассмеялся, заметив, что таких комплиментов ему никогда не делали...
Теперь, поработав официанткой, я с уверенностью могу сказать: к моему списку профессий, в которые должны идти люди с железобетонной психикой, наряду с учителями, врачами и космонавтами прибавилась и эта. Скажем прямо, меня хватило ненадолго. И я снова сменила профессию.
Александра БОЛЬШАКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним15:00, 01.04.2013#
Хороший рассказ писательницы, решившая сделать плохую рекламу заведению и самой профессии. В советское время по этому поводу был фильм-комедия. Но в роли журналиста был мужчина. О том что приятный сленг читаемость рассказа(быль или небыль не знаю)то это +, а вот что отважили многих от этой профессии это"-". Все писаки "хорошки", остальные плохишки?Я думаю в обществе все работы хороши, выбирай на вкус. Иначе появится какой либо журналюга и лишит нас читателей этой замечательной профессии.
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Алексей В.14:52, 01.04.2013#
У меня простой крестьянский вкус, но чаще все-таки меня удивляют официанты, чем я их: начиная с непонимания простых вопросов о блюде или напитке, заканчивая неозвучиваемой, но ощутимой позицией - ну ни хера у вас вопросы, какая разница какой кофе - и озвучиваемый ответ - "арабика". Приносится при этом нередко настой черной пережженной бурды, хотя наверно многие ценители упрекнут меня в непонимании вкуса кофе. . . отсутствии способности уловить в аромате нотки восточных пряностей, приятное послевкусие тропических фруктов. . . Так блин некому воспитать во мне чувство прекрасного - родители отдали все, что могли, а заниматься ресторанным самообразованием с книгами в наших ресторанах неэффективно и не по деньгам. . .
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свсв15:20, 01.04.2013#
Вериться с трудом, либо заведение соотвествующее. Ресторан это не шиномонтаж, достаточно недешевая вещь для вложения и рискованный бизнес, и тяжелая работа для хозяина - не тот соус, не то вино, или (упаси Бог) бокал шампанского на рубашку - и все кирдык, никто не придет. И вот так, с улицы официантов берут я думаю редко, по крайней мере в уважающие себя заведения - столько трудов и вложений . . . Во Владивостоке есть хорошие заведения, и хорошие официанты. В хорошем ресторане не нужно заказывать по меню, это утомительно - говоришь что ты хочешь, и тебе официант советует подходящие блюда. В этом и есть класс официанта. Автору нужно было устроиться в другое место для чистоты эксперименты, и не в японскую кухню однозначно, но видно не взяли . . .
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Симпатичнаый журналист. . . . Но права - быдла в общепите (т. н. гостей) хоть отбавляй. . .