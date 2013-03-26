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"Нано-24" во Владивостоке
Владивосток стал одним из 17 городов, журналисты которого приняли участие в проекте «Нано-24» журнала «Русский репортер». 26 февраля около 200 корреспондентов в режиме реального времени передавали новости из университетов, лабораторий, научных институтов, школ. Все для того, чтобы сообща показать один день из жизни нанотехнологий.
— Вместе с «Роснано» мы хотели сделать моментальный срез технологической жизни России, — говорят организаторы проекта. — Очень часто публикации о высоких технологиях напоминают школьные учебники истории. В учебниках рассказывают о великих битвах, царях, президентах. Но там слишком мало говорится о том, какой была повседневная жизнь рыцаря, чиновника или крестьянина. Точно так же многие статьи о современных технологиях посвящены тому, сколько миллионов рублей инвестировано, какой технологический центр открылся, что сказал губернатор о модернизации и так далее. Наши новости делались по принципу «здесь и сейчас»: как аспирант Вася настраивает свой микроскоп, как рабочий Федя запускает аппарат по производству светодиодов, о чем спорят профессор Иван и студент Арсений.
Во Владивостоке 12 журналистов и фотографов вели трансляции из пяти мест. Четыре из них относились к ДВО РАН — Тихоокеанский институт биоорганической химии, Институт автоматики и процессов управления, Институт химии и Институт проблем морских технологий. Пятой точкой стала лаборатория тонкопленочных технологий Школы естественных наук ДВФУ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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