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Губернатор Приморья за независимую экспертизу проекта завода СПГ в Приморье

26 Марта 2013, 14:50 | Владивосток

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поддержал инициативу ученых и общественности провести независимую экспертизу проекта строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хасанском районе Приморья на соответствие всем экологическим нормам.

"Прежде чем говорить о том, что завод СПГ принесет вред экологии, надо познакомиться с проектом и после этого делать выводы. Я поддерживаю предложение сделать независимую экологическую экспертизу, помимо официальной, государственной", - сказал Владимир Миклушевский во время "Большой встречи с губернатором" 26 марта.

Губернатор также отметил, что при обсуждении необходимо учитывать интересы местных жителей, которые обращались к губернатору с просьбой обеспечить их рабочими местами.

"Поэтому, конечно, вот этот баланс всегда есть, всегда есть естественные противоречия с сохранением природы, экологии и развитием промышленности. Думаю, мы найдем разумный компромисс между двумя этими позициями", - уточнил глава региона.

Напомним, договоренность о строительстве завода по производству СПГ в Приморском крае была достигнута в мае 2010 года. Проект предполагает строительство на полуострове Ломоносова (бухта Перевозная) завода по производству сжиженного природного газа, состоящего из трех технологических линий мощностью 5 млн тонн СПГ в год каждая. Ожидается, что первая линия будет введена в 2018 году.

Экологи Приморья утверждают, что строительство СПГ нанесет непоправимый вред уникальной природе Хасанского района края, где обитают редчайшие хищники: амурский тигр и дальневосточный леопард, и предлагают перенести площадку строительства на восточную часть побережья Приморского края.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: экология  СПГ  миклушевский 



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