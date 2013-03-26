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Во Владивостоке открылась фотовыставка, посвященная году китайского туризма в России

26 Марта 2013, 12:36 | Владивосток

Подведение итогов городского фотоконкурса «Китай моими глазами» состоялось в Федеральном Университете. Конкурс, инициатором которого выступил Институт Конфуция ДВФУ, был организован уже в третий раз.

Он проводился в целях содействия реализации одного из приоритетных направлений программы развития ДВФУ в области культурного взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и был посвящен Году китайского туризма в России.

– Конкурс способствует развитию у молодежи края творческой активности, чувства толерантности, повышению интереса к изучению языков и культуры стран АТР, в частности, Китая, – считает директор Института Конфуция ДВФУ Конкордия Курилова.

Свои фотоснимки для конкурса прислали ученики Гуманитарной гимназии ДВФУ, студенты Школы региональных и международных исследований (ШРМИ) ДВФУ, преподаватели, сотрудники дружественных организаций. В церемонии открытия выставки приняли участие более 100 человек. Почетными гостями на открытии стали представители Владивостокского отделения Генерального консульства КНР в г.Хабаровске, представители общественности края. –

Очень символично, что эта выставка открывается после визита нового руководителя Китая Си Цзиньпина в Москву, где, как мы знаем, страны подтвердили свое желание развивать отношения в культурной, экономической, научной, образовательной сферах. В этом контексте сегодняшнее мероприятие приобретает особый смысл и значение. Уверен, в следующем году конкурс будет охватывать большее число участников, – выступил с приветствием к участникам директор Школы региональных и международных исследований ДВФУ Владимир Кузнецов.

Всего в конкурсе приняли участие 48 человек, представивших 186 фоторабот по шести номинациям: «Пейзаж», «Праздники Китая», «Жанровое фото», «Портрет», «Искусство Китая», «Культурное наследие Китая», сообщает пресс-служба ДВФУ.

Полюбоваться лучшими фотоработами, занявшими призовые места, можно на 5 этаже Научной библиотеки ДВФУ. Выставка продлится до 10 апреля.

Фото с сайта ДВФУ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: выставка  китай  ДВФУ  туризм 



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