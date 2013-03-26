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Российские студенты продолжают бороться с покупкой вузами дорогих иномарок для ректоров

26 Марта 2013, 10:48 | Владивосток

Руководство российских вузов продолжает тратить деньги на приобретение дорогих автомобилей, вместо поддержки студентов и ремонта общежитий — с таким заявлением выступил председатель Российского студенческого союза Артем Хромов, сообщают «РИА Новости».

По его словам, заявки на приобретение дорогих иномарок регулярно появляются на сайтах госзакупок. В качестве примера Хромов привел заявку, размещенную руководством Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова, на поставку автомобиля за 2,5 миллиона рублей. Согласно требованиям, автомобиль должен иметь автоматический контроль климата, бортмонитор цветной, бортовой компьютер, датчик дождя, систему памяти в автомобиле и ключе и прочее. «Специалисты отмечают, что по характеристикам автомобиль напоминает BMW X5»,— сказал Хромов.

При этом закупки так называемых «ректормобилей» происходят не только в Москве, а распространены по всей стране. К примеру, Саратовский техникум железнодорожного транспорта разместил заявку на приобретение внедорожника Ford Explorer стоимостью 2,08 млн рублей, похожий Ford Explorer, но уже стоимостью 2,208 млн рублей заказал Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, а ректорат Южно-Уральского государственного университета хотел израсходовать 3,434 млн рублей на приобретение Toyota LandCruiser 200, но впоследствии отказался от этой идеи, сообщает пресс-служба ДВФУ.

«Вузы не прекращают активно закупать новые люксовые иномарки. Российский студенческий союз продолжает бороться с покупкой вузами „ректормобилей" и добиваться выделения „лишних" миллионов на ремонт общежитий, поддержку социально незащищенных групп студентов и закупку учебного инвентаря»,— отметил Хромов.

Газета "Золотой Рог". Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: иномарки  ДВФУ  студенческий отряд 



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