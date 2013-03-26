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Названы фавориты радиорынка во Владивостоке
Еженедельно радио в Приморской столице слушает 502 240 человек. В настоящий момент основными игроками на рынке остаются такие медийные киты как «Авторадио», занимающее шесть лет подряд ПЕРВОЕ место по количеству еженедельной аудитории (271 тыс. чел/неделю), а так же радио «Шансон» - ВТОРОЕ место по количеству еженедельной аудитории (230 тыс.чел/неделю).
Кроме того в пятерку фаворитов, по данным исследовательской компании TNS Gallup Media , входит радиостанция «Владивосток FM» (163 тыс. чел/неделю). В дополнение к сказанному, следует затронуть тему качества аудитории. Радиослушатели, выбравшие для себя волны радиостанций «Шансон» и «Авторадио» в полной мере соответствует высокому рейтингу этих СМИ. Число руководителей и служащих, ежедневно включающих частоту «Авторадио» составляет 55 000 человек, «Шансон» - 47 200 человек.
Из всего списка радиостанций в Приморье радио «Шансон» стало первым в истории радиовещания, предложившим уникальный музыкальный формат и особый стиль. Эти обстоятельства не приводят к столкновению и соперничеству с другими станциями, а наоборот - позволяют спокойно сосуществовать в своей собственной, до сих пор никем не занятой и невероятно популярной нише, а так же отличают радио «Шансон» от ряда других вещателей эксклюзивностью своей аудитории. Большая ее часть это семейные люди – 128 000 чел/неделю. Из них: мужчины – 107 217 чел.; женщины – 122 863 чел., высокообеспеченные и обеспеченные владивостокцы – 89 740 чел., руководители и специалисты 105 613 чел, имеющие высшее образованием 128 620. Кроме того, слушатели радио «Шансон» занимают второе место по приобретению квартиры за последние 3 года (12 150 тыс. чел.) среди радиостанций города, а так же занимают второе место по наличию автомобиля (58 050 чел.) среди радиостанций города, 21 500 чел. человек слушателей радио «Шансон», по данным исследований за последние пол года отдыхали за границей.
«Владивосток FM», начав вещание сразу в ряде городов Приморского края, стало первым местным радио, оставив другие Приморские станции далеко позади. Именно этот ресурс показал за последние годы большую динамику роста во всем регионе. «Владивосток FM» отвечает всем потребностям слушателей радио нашего города, продолжая поддерживать бодрый интерес к себе качественным насыщением эфира и проведением интерактивных акций в каждом отдельном городе Приморья. В настоящее время осуществляют вещание в Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Спасске-Дальнем, Партизанске, Лучегорске, Дальнереченске, Арсеньев, Лесозаводск, именно в этих городах, как и в краевом центре, «Владивосток FM» стало особо популярной и любимой радиостанцией.
Выбирая в качестве партнера Медиахолдинг «ПАРИ» важно помнить, что слушателями радиостанций «Авторадио», радио «Шансон» и «Владивосток FM» еженедельно становятся более половины всех радиослушателей Приморской столицы.
Юрий Рогов, ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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