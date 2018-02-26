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Виталий Веркеенко: "Владивосток загаживают сами горожане"

26 Февраля 2018, 08:52 | Владивосток

Мэра приморской столицы особенно возмутило поведение автомобилистов, которые превратили в помойку разделительную полосу на проспекте 100-летия Владивостока

Владивостока Виталий Веркеенко провел очередную встречу с жителями города. В ней также принял участие председатель гордумы Андрей Брик, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Отвечая на вопрос о том, почему город сегодня такой грязный, новый мэр пообещал, что чистоту начнут наводить уже в ближайшее время. Однако по словам мэра, нужно приложить усилия, чтобы и самих горожан сделать более культурными. В частности, он рассказал, что, когда недавно его автомобиль оказался в пробке на проспекте 100-летия Владивостока, его поразило, во что автомобилисты превратили разделительную полосу – она была словно мусорная яма вся покрыта бычками от сигарет. Более того, пока машина мэра двигалась по проспекту, из окон многих машин на дорогу продолжали лететь сигареты, пустые пачки, какие-то упаковки и много другое.

Напомним, что глава города также пообещал закрыть мусоросжигательный завод на ул. Бородинской.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: город  мусор  сигарета  мэр  грязь  уборка 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј10:46, 26.02.2018#

    и не только город. кто ездит по трассе артем-шамора, тот знает, что уже все повороты в лес загажены. строительный мусор, покрышки, старая мебель, пакеты, и пр, пр. народ сошел с ума!

  • Псевдоним11:28, 26.02.2018#

    Не так сложно навести порядок. Но и не "мгновенно"! Установить-таки мусорные урны в достаточном количестве в городе. Установить штрафы немизерные, а может чуть завышенные за мусор. Далее: Систематический контроль, неотвратимость наказания, освещение результатов надзора(как про нетрезвых водил). Так же можно и нужно добиться исполнения положений Закона о курении на пляжах и плюсом тут же штрафовать за замусоривание пляжной территории. Даже пепел на песок тряхнул-заплати. А пока мы больше имеем информации и боимся, что в Тайланде наводят порядок с курением на пляжах, а у себя . . . . с ним!!?? Может потому, что там система надзорно-контрольная работает и штрафы хорошие.

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