Виталий Веркеенко: "Владивосток загаживают сами горожане"

Мэра приморской столицы особенно возмутило поведение автомобилистов, которые превратили в помойку разделительную полосу на проспекте 100-летия Владивостока

Владивостока Виталий Веркеенко провел очередную встречу с жителями города. В ней также принял участие председатель гордумы Андрей Брик, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Отвечая на вопрос о том, почему город сегодня такой грязный, новый мэр пообещал, что чистоту начнут наводить уже в ближайшее время. Однако по словам мэра, нужно приложить усилия, чтобы и самих горожан сделать более культурными. В частности, он рассказал, что, когда недавно его автомобиль оказался в пробке на проспекте 100-летия Владивостока, его поразило, во что автомобилисты превратили разделительную полосу – она была словно мусорная яма вся покрыта бычками от сигарет. Более того, пока машина мэра двигалась по проспекту, из окон многих машин на дорогу продолжали лететь сигареты, пустые пачки, какие-то упаковки и много другое.

Напомним, что глава города также пообещал закрыть мусоросжигательный завод на ул. Бородинской.