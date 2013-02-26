Школьникам Владивостока рассказали, как избежать наркотической беды

25 февраля на базе библиотеки им. Чехова прошла тематическая встреча "У беды молодое лицо".

Это мероприятие прошло в рамках программ "Я выбираю жизнь". Участниками встречи были врач, специалист Приморского краевого центра медицинской профилактики, Галина ХАЛИМАН и учащиеся старших классов школы №52.

Сейчас проблема наркозависимости как на территории России, так и во Владивостоке в частности, является масштабной и губительной. Ведь основными жертвами наркомании становятся подростки.

В течение всей беседы, врач рассказывал о наркомании и о последующих проблемах связанных с ней. Начиная с глобальных, мировых и отечественных статистик, заканчивая частными случаями вовлечения в опасную трясину наркомании.

Сама встреча проходила подобно классному занятию. Дети без колебаний вступали в разговор, задавая различные вопросы и приходя к выводам.

Основными причинами того, что молодые люди становятся наркозависимыми, является синдром дефицита удовлетворенности (подсознательное, патогенное состояние, при котором человек чувствует себя дискомфортно) и так называемая «неправильная» семья. Синдром заключается в том, что человек не чувствует себя личностью и пытается восполнить это потребляя психотропные вещества. А вот аспект неправильной семьи, к сожалению очень актуален именно в нашей стране. Люди, которые сами подвержены зависимостям, не могут воспитать здорового и адекватного человека, не говоря уже о личности. Наравне с этими причинами, школьниками была обозначена проблема "тусовки", (то есть окружение). Если в круг общения подростка входит хотя бы один человек с подобными наклонностями, то рано или поздно, это так же может привести к подобному результату.

Наравне с основными характеристиками заболевания, многих присутствующих интересовал вопрос о лечении таких больных. Медик заверила всех, что лечение обычно проходит по признанной в мире методике. Конечно, в заведениях данного типа условия существования для таких людей весьма ограничены и тягостны, но все-таки даже малейший проблеск нуждается в усилиях. Если смотреть на процентное соотношение вздоривших, то число не очень большое 10 %. Зато именно эти люди больше никогда не вернуться в прежнюю жизнь "от ломки до ломки", а это дорогого стоит.

Не стоит полагать, что проблема одного человека - наркозависимого сугубо индивидуальна, ведь от его действий и поведения страдают его близкие. Здесь для родственников есть только один путь, а именно помощь больному и поддержка. Пока сам наркоман не признает наличия у него зависимости, процесс лечения не имеет смысла. Множество случаев и историй, рассказанных на встрече, имели трагические завязки и, увы, всегда предсказуемый конец…

Елена ХЛОЕВА, газета «Золотой Рог».