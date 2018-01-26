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Глава Владивостока отправил письма в банки, которым должен город

26 Января 2018, 13:10 | Владивосток

Виталий Веркеенко рассчитывает снизить долг и удвоить доходы города

Новый мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО намерен решить вопрос муниципального долга, заместив «дорогие» кредиты «дешевыми» деньгами. Уже в феврале администрация объявит конкурсы среди кредитных организаций на получение займов по более низким ставкам, сообщил глава города в ходе встречи с журналистами приморских СМИ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По словам Виталия Веркеенко, сегодня объем муниципального долга Владивостока составляет около 4 млрд рублей.

- Была необходимость обновления города к саммиту АТЭС, покупки общественного транспорта и коммунальной техники, и так далее. Через все эти программы город вынужденно накопил коммерческие долги. В том числе потому, что не было правильной коммуникации между федерацией, краем и городом – финансовые потоки во многом зависят именно от этой коммуникации, - считает глава Владивостока.        

Напомним, что ранее Виталий Веркеенко направил письма в банки, которые выдали кредиты муниципалитету, с предложением снизить процентную ставку по данным кредитам. В качестве главного аргумента мэр Владивостока при этом обозначил заметное снижение ключевой ставки Центробанком РФ. Еще одна инициатива нового градоначальника касалась замещения «дорогих» банковских кредитов бюджетными – со ставкой 0,1% годовых. Ответов на данные предложения пока не последовало, однако у главы города есть альтернативный вариант решения долгового вопроса.

- С февраля мы начинаем новые конкурсы среди банков по снижению ставки. Речь идет о новых кредитах с более комфортными условиями для замещения старых, - объяснил Виталий Веркеенко.

В перспективе Виталий Веркеенко ставит задачу удвоить доходы муниципального бюджета, но с оговоркой – сделать это предстоит рациональными методами.

- Это не значит, что нужно собрать вдвое больше налогов с жителей и «убить» предпринимательство. Более того, я вижу направления, где нужно снижать налоги, - отметил глава Владивостока.

Кроме того, Виталий Веркеенко намерен оценить целесообразность и эффективность расходования бюджетных средств по разным направлениям.

- Тырить нельзя, я сразу ввел «табу». Для тех, кто задействован в цепочках неэффективных расходов – по глупости или по умыслу – наказание будет не жестким, а жестоким. Это касается и чиновников, и предпринимателей, - пообещал глава Владивостока. – Вся наша деятельность будет нацелена на развитие города и эффективное использование бюджета.

Фото PrimaMedia.

Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: доход  город  кредит  владивосток  гражданин  долг  банк  Веркеенко  мэр 



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