Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Экс-мэр Владивостока представил расчеты, которые доказывают его невиновность
Суду представлены доказательства ущерба, который получил «Востокцемент» от сотрудничества с МУПом
Математика, вкупе с логикой, легли в основу очередного поста экс-глава Владивостока. На странице в соцсети Игорь Пушкарёв доходчиво объяснил в какую сумму ущерба для холдинга «Востокцемент» вылилось многолетнее сотрудничество с МУПВ «Дороги Владивостока».
«На неделе состоялся допрос заместителя генерального директора по экономике и финансам компании «Востокцемент» - Бевзы Жанны Владимировны. И тут интересно посмотреть на вопрос прощения долга с другой стороны: не со стороны МУПа, а с позиции компании «Востокцемент». С МУПом всё понятно: он получил 962 млн руб, получил их в виде прибыли, заплатил налог на прибыль 85 млн рублей и прекрасно себя чувствует. А вот Востокцементу, помимо прощения 962 млн пришлось заплатить 146 млн налога НДС, 25 млн налога на прибыль при убытке (есть и такой) и ещё 450 млн процентов по кредитам, ведь «Востокцемент» всё время брал кредиты в банках и кредитовал МУП, но проценты за пользование с него не брал. Итого получается 962+146+25+450= 1 583. То есть, итого 1 млрд 583 млн убытков получила компания «Востокцемент». А если ещё посчитать, что за весь период (с 2008 - 2015 гг.) материалы продавали по цене не выше, как утверждает следствие, а ниже рыночной стоимости (на это у нас есть экспертиза, приложение и материалы дела) и эта скидка составила 431 млн рублей, то получается 1 583+431=2 014 - 2 млрд 140 млн потери Востокцемента.
О какой выгоде может идти речь? Поэтому сумма 962 млн - это вершина айсберга. Прощение долга - это подарок Владивостоку. Для компании же это вылилось в ухудшение показателей, отмену инвестиционной программы и модернизации. Но это уже другая история.
По поводу цен, которые на самом деле не были завышены, я уже сказал, но дополню: предприятия, которые входят в состав Востокцемента, являются монополистами на рынке строительных материалов («Спасскцемент», «Владивостокский бутощебёночный завод»), они стоят на контроле у ФАС. Для заводов это означает постоянные отчёты по ценам, себестоимости, прибыли и рентабельности. Ведь вопросы ценообразования регулирует ФАС, и в случае завышения цены предусмотрены наказания и штрафы. Но у нас не было ни одного случая завышения цен и штрафа или предписания по поводу завышения цен.
Эти и многие другие факты обвинители игнорируют. Более того, они пытаются перевернуть их с ног на голову. Всё просто: если «Востокцемент» не получил выгоду, а МУПу не причинён ущерб, то нет состава преступления ни по одному из предъявленных мне обвинений. И нет никакого преступления. Поэтому предъявленные обвинения абсурдны».
Новости тематики
- Экс-мэр Владивостока представил расчеты, которые доказывают его невиновность
- Ситуация во Владивостоке потребует решения на уровне Правительства России
- Экс-мэр Владивостока верит, что этот важный объект будет построен в городе
- По "Улицам Дальнего Востока" пройдутся первые лица страны и лидеры бизнеса
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Отставка Игоря Пушкарева совпала с одним любопытным решением краевых властей
- Во Владивостоке стартовал приём заявок на получение субсидий для НКО
- Госзакупки во Владивостоке признаны самыми прозрачными в России
- В Общественный совет Свободного порта может попасть кто угодно
- В Приморье может появиться Ассоциация резидентов Свободного порта
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока представил расчеты, которые доказывают его невиновность
- Школу во Владивостоке, о которой рассказали Путину, вновь откроют
- Экс-мэр Владивостока призвал приморцев принять важное решение
- Кожемяко предложили установить во Владивостоке Доску почёта
- "Неужели тот, кто это строит, желает видеть Владивосток "контейнерным" городом"
- Олег Кожемяко с супругой посетил детский утренник "Елка добра"
- В суде по делу экс-мэра юристы доказывали очевидное
- Во Владивостоке искали хорошие руки для котят
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России предложено отменить оплату "больничных"
- В России массово отзывают опасные таблетки от давления
- Гипермаркет "В-Лазер" окончательно сменил ориентацию
- Во Владивостоке может появиться новый район
- 47 руководителей муниципальных учреждений Владивостока попали под наблюдение прокуратуры
- Петр Гоголев: Главная цель парламента Якутии – повышение качества жизни якутян
- Странная овощная продукция появилась на прилавках Владивостока
- Сразу два вице-губернатора покинули свои посты в администрации Приморья
- Инвестиционный бум: зачем компании рвутся в Свободный порт Владивосток
- Александр Вознесенский, генеральный директор ГК "Акцент": Если хочешь идти быстро - иди один. Если хочешь идти далеко - идите вместе