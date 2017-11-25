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Субботний снег не спровоцировал всплеска ДТП во Владивостоке

25 Ноября 2017, 22:41 | Владивосток

Выпавший 25 ноября снег не обернулся для жителей Владивостока массовыми авариями, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации.

По данным ГИБДД по состоянию на 19.00 25 ноября поступило 30 вызовов для оформления ДТП, половина из которых была оформлена ещё до выпадения осадков. Учётных вызовов, при которых имеются пострадавшие, не зафиксировано.

По словам представителей ведомства, обычно в сутки поступает от от 30 до 50 вызовов, поэтому учитывая непогоду, это хороший показатель.
 
Стоит сказать, что ранее администрация Владивостока отметила слаженность действий с представителями госавтоинспекции, что позволило не создавать заторы даже на самых сложных дорожных участках.
 
На данный момент согласно системе Яндекс-Карты во Владивостоке свободное движение, а пробки на уровне 2-х баллов.

 

Автор: Соб. инф.
Теги: дороги владивостока  уборка  снегопад  транспорт  мэрия 



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