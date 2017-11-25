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Снегоуборочная техника продолжает работать на дорогах Владивостока

25 Ноября 2017, 22:28 | Владивосток

Во Владивостоке продолжается работа по уборке снега и ликвидации последствий снегопада, обрушившегося на город сегодня, 25 ноября, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.

Предварительно дороги были обработаны жидким химреагентом. Затем вышли трактора-щетки, которые движутся согласно разработанным маршрутным картам и сметают снег к прибордюрной полосе. После чего магистрали вновь проливают жидким реагентом, а также посыпают пескосолевой смесью.

Работы идут во всех районах города. Особое внимание уделяется опасным спускам-подъемам. Техника работает не только на центральных магистралях, но и на отдаленных, а также внутриквартальных дорогах. Как сообщили в МКУ «Содержание городских территорий», работа будет продолжаться всю ночь.

В качестве вспомогательной меры на ряде участков размещены запасы пескосолевой смеси, чтобы автомобилисты в экстренной ситуации смогли самостоятельно подсыпать проблемные спуски и подъемы.

Администрация Владивостока настоятельно рекомендует воздержаться от поездок – в целях личной безопасности, а также для более оперативной обработки и очистки дорог. Также дорожные службы просят не парковаться на обочинах дорог.

В случае, если водители выехали на дорогу, необходимо соблюдать зимний режим вождения, не парковать автомобили на обочинах, а также не встраиваться в движущиеся звенья снегоуборочной техники, что мешает ее работе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: снегопад  дороги владивостока  гололед  транспорт  техника  прогноз  погода 



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