На дорогах Владивостока запрещено движение большегрузного транспорта

В связи с начавшимся сегодня днём, 25 ноября, снегопадом въезд в город большегрузного транспорта и его передвижение по магистралям краевого центра запрещены, - об этом сообщили деловой газете «Золотой Рог» в штабе по ликвидации последствий снегопада при администрации Владивостока.

Напомним, что водителей личного автотранспорта просят по возможности отказаться от поездок, а в случае выезда на дороги города соблюдать меры предосторожности, а также не мешать работе снегоуборочной техники и не парковать автомобили на обочинах магистралей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.