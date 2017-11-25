На Владивосток обрушился очередной снегопад

В администрации города Владивостока сегодня, 25 ноября, работает штаб по ликвидации последствий снегопада. В оперативном режиме координируется работа снегоуборочной техники на улицах краевого центра, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.

В работе штаба под руководством исполняющего обязанности главы Владивостока Алексея Литвинова принимают участие представители Госавтоинспекции и профильных управлений администрации города.

Специалисты в реальном времени отслеживают дорожную ситуацию по камерам, изображение которых выведено на большой экран, и перераспределяют звенья снегоуборочной техники – пескоразбрасывателей, машин для нанесения жидкого химического реагента и тракторов-щеток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.