Автолюбителей Владивостока просят воздержаться от поездок на личном транспорте

25 ноября на Владивосток обрушился очередной снегопад. В связи с ухудшением погодных условий водителей автотранспорта просят по возможности ограничить выезды на личных автомобилях, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.

Как сообщают в штабе по ликвидации последствий снегопада при администрации города, дорожная техника заблаговременно провела обработку основных магистралей жидкими хим. реагентами. Сейчас трактора-щетки уже преступили к сметанию снега с дорожного полотна.

Администрация Владивостока призывает автолюбителей и пешеходов соблюдать меры безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Водителей автотранспорта просят по возможности ограничить выезды на личных автомобилях, а в случае выезда - двигаться с безопасной скоростью и соблюдать дистанцию до движущегося впереди транспорта. Необходимо также заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам. Водителей просят также не парковать машины на обочинах городских дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.