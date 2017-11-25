Магистрали Владивостока обработали противогололёдными реагентами

Спецтехника муниципального учреждения «Содержание городских территорий» провела предварительную обработку основных магистралей жидким реагентом, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.

В настоящее время звенья машин для нанесения жидкого противогололёдного реагента проводят обработку главных дорожных артерии Владивостока. Уже обработаны улицы Маковского, Гоголя, Партизанский проспект, Некрасовская, Океанский проспект, проспект 100-летия Владивостока и другие.

Напомним, сегодня, 25 ноября, в соответствии с прогнозом синоптиков ожидается небольшой снег, гололедные явления.

Трактора-щётки и снегоочистители находятся на точках базирования во всех районах Владивостока и в случае усиления осадков приступят к сметанию снега к прибордюрной полосе.

Водителям личного автотранспорта настоятельно рекомендуют в случае начала снегопада воздержаться от поездок – в целях личной безопасности, а также для более оперативной обработки и очистки дорог.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.