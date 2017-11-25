Во Владивостоке детей научат журналистике и блогингу

В декабре юных владивостокцев ждут мастер-классы проекта «Медиа-стартап»

Для тех юных владивостокцев, кто хочет познакомиться с азами профессии, научиться выбирать свой стиль в блоге, фото- и видеорепортаже, записать свой первый стендап, синхрон или лайф-ту-тейп, проект «Медиа-стартап» запускает серию мастер-классов. «Школа инсайдера: от репортера до влогера» рассчитана на детей в возрасте от 9 до 15 лет, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Преподаватель, автор и куратор проекта — Мария Чевычелова, руководитель Медиацентра Владивостокского президентского кадетского училища (Филиал Нахимовского военно — морского училища), автор и куратор детского благотворительного проекта “Дорога домой”, член Общественной комиссии по информационной безопасности администрации Приморского края, УВД ПК, член Союза журналистов РФ.





Участники мастер-классов освоят создание интернет-публикации, телесюжета, аудиоролика и выпустят собственный готовый продукт. На занятиях детей научат грамотно задавать вопросы и отвечать: «Что, где, когда и при каких обстоятельствах», «зацепить» аудиторию и создать неповторимую «зарисовку», главным героем которой будет собственное «Я».

А еще будут съемки на настоящую телевизионную камеру, монтаж сюжета, написание сценария.





В программе первого мастер-класса:

— Знакомство-презентация

— Жанры медиа: от информации до провокации, от стендапа до лайфа

— Самый «романтичный» жанр — зарисовка.

— Выбираем стиль подачи в блоге.

— Профессии в сфере журналистики: журналист, репортер, телеведущий, оператор, режиссер – сценарист, фоторепортер, гонзо-журналист, блогер.

— Твой первый стендап, пост, сюжет.

— Словарик медиатерминов

— Планерка в редакции

— Первые съемки для твоего блога.

Дата, время и место проведения мастер-класса: 2 декабря, 12:00 — 16:00, Дом Творчества «Марк Твен» (ул. Басаргина, 15А). Справки по телефону 298 88 82.