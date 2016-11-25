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Полиция Владивостока оштрафовала участников романтического флешмоба
Украшенные сердцами и надписями автомобили перекрыли все три полосы движения ведущей из Владивостока федеральной трассы.
Искусственный затор создали молодые люди - таким образом они подготовили площадку для своего товарища, который пожелал предложить руку и сердце своей возлюбленной в необычной обстановке. Под звездный дождь заготовленного заранее фейерверка и одобрительный рев моторов влюбленные встретились на разделительной полосе. Молодой человек сделал девушке предложение, та согласилась, а участники флешмоба отметили это событие танцами с файерами на проезжей части, сообщает Российская газета.
Представление продолжалось несколько минут и за влюбленными скопился изрядный затор. Стоявшие в нем люди, судя по комментариям в соцсетях, отнюдь не разделяли романтического настроения жениха с невестой и их друзей. "Страшно подумать, что могло случиться, если бы она отказалась", - пишут на приморских форумах.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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