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Во Владивостоке художественная подпорка не выдержала первого мороза
Первые морозы оказались роковыми для художественно расписанной подпорной стенки в районе Инструментального завода. Слой брусчатки, облицовывавший бетонную основу, уничтожил серьезную часть художественного «полотна», украшавшего поворот с Партизанского проспекта к остановке «Гоголя».
Известно, что эта брусчатка продержалась здесь не более пяти лет. Специалисты вообще считают облицовку на цементном растворе очень ненадежной во Владивостоке, где количества перепадов температур с переходами через 0 C за один год хватает на обычный срок жизни такого типа соединения материалов.
В итоге небольшой вибрации от проходивших машин стало достаточно, чтобы брусчатка отслоилась и рухнула. Судя по тому, что на упавшей брусчатке следов крови нет, ни один прохожий в результате этого разрушения не пострадал.
Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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