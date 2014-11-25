Во Владивостоке художественная подпорка не выдержала первого мороза

Первые морозы оказались роковыми для художественно расписанной подпорной стенки в районе Инструментального завода. Слой брусчатки, облицовывавший бетонную основу, уничтожил серьезную часть художественного «полотна», украшавшего поворот с Партизанского проспекта к остановке «Гоголя».

Известно, что эта брусчатка продержалась здесь не более пяти лет. Специалисты вообще считают облицовку на цементном растворе очень ненадежной во Владивостоке, где количества перепадов температур с переходами через 0 C за один год хватает на обычный срок жизни такого типа соединения материалов.

В итоге небольшой вибрации от проходивших машин стало достаточно, чтобы брусчатка отслоилась и рухнула. Судя по тому, что на упавшей брусчатке следов крови нет, ни один прохожий в результате этого разрушения не пострадал.

Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.