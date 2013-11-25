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Из-за штормового ветра во Владивостоке отменяется рейс катамарана на остров Попова
25 Ноября 2013, 16:02 | Владивосток
Управление транспорта администрации Владивостока сообщает об отмене вечернего рейса катамарана «Москва» на остров Попова. Сегодня утром катамаран по расписанию прибыл с острова Попова во Владивосток, однако обратно в 19 часов не пойдет.
Это решение принято перевозчиком в целях безопасности прибрежных морских пассажирских перевозок в связи с усилением скорости ветра до штормовых значений. Высота волн в заливе Петра Великого в настоящее время достигает четырех-пяти метров.
Более подробную информацию о сроках восстановления рейсов катамарана на линии «Владивосток - остров Попова» можно получить в справочной службе по телефону 230-24-86.
Теги: перевозки транспорт морские порты
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