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Во Владивостоке в кампусе ДВФУ на Русском острове откроются два избирательных участка
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. 2,5 тысячи граждан России, которые заняты на строительстве ДВФУ, а также местные жители и строители моста через Босфор Восточный смогут 4 декабря проголосовать без отрыва от работы.
На Русском острове будут открыты два избирательных участка – в школе поселка Аякс и штабе строительства. А местных жителей будут подвозить на выборы на автобусе.
Избирательная комиссия Приморского края 21 ноября приняла решение открыть участки для голосования на Русском острове. С такой инициативой в Избирком обратился генеральный подрядчик строительства ДВФУ компании «Крокус».
На полуострове Саперный, где расположен кампус ДВФУ, будут открыты два избирательных участка. Один разместится в штабе строительства, другой – в средней школе № 5 поселка Аякс. Голосовать там смогут не только сотрудники компании «Крокус», но и рабочие, занятые на строительстве моста через пролив Босфор Восточный». Для местных жителей полуострова Саперный генеральный подрядчик строительства кампуса ДВФУ выделит специальный автобус, который будет подвозить людей к избирательным участкам, сообщает пресс-служба ДВ филиала ЗАО "Крокус".
Как рассказали в Избирательной комиссии Фрунзенского района Владивостока, урны для голосования на Русский остров доставят заранее. А накануне выборов участки возьмут под охрану силами полиции. Оказать содействие органам правопорядка готовы и сотрудники службы безопасности, охраняющие строительную площадку.
Как отметил заместитель директора Дальневосточного филилала ЗАО «Крокус» Ярослав Воскресенский, «на строительстве ДВФУ занято 2,5 тысячи граждан России – это и инженерно-технический, офисный персонал, охрана и строители. Мы со своей стороны сделали все, чтобы они могли реализовать свое конституционное право и прийти 4 декабря на выборы», - отметил Ярослав Воскресенский.
Избиратели, которые приехали на Русский остров из других регионов России будут голосовать по открепительному удостоверению. Всего же по данным Центризбиркома, в Приморье 4 декабря будут голосовать 8 тысяч строителей объектов саммита АТЭС – граждан России.
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