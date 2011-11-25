Зампред Правительства РФ развеял мифы-страшилки о стройках АТЭС

Все иногородние студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) будут иметь места в общежитиях вуза. Об этом первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов заявил на встрече со студентами. Вопреки обещанию пообщаться с учащимися не более одного академического часа, Игорь Шувалов отвечал на их многочисленные вопросы намного дольше. Очень уж острые и злободневные темы поднимали молодые люди об их будущем альма-матер.

Среди них – будут ли все нуждающиеся студенты ДВФУ иметь право на место в общежитии. По их информации, половина из них вынуждена будет арендовать жилье. Когда Игорь Шувалов, являющийся председателем попечительского совета ДВФУ, и ректор вуза Владимир Миклушевский занялись объективной «математикой», то «на улице» ни одного студента не осталось. После переезда в новый кампус на остров Русский, в ДВФУ будут обучаться 25 тысяч студентов, половина из них – жители Владивостока, которым место в общежитии не нужно. На Русском жилье получат более 11 тысяч студентов, еще 6 тысяч мест есть в материковых «общагах». Ректор вуза заверил, что даже если оставить только лучшие из них, то это еще более двух тысяч мест.

Игорь Шувалов также заверил их, что материковые здания студенческих «общаг» останутся в собственности вуза до тех пор, пока в этом будет необходимость. «А тем временем на Русском, если это будет объективно необходимо, будем строить дополнительные корпуса», - заверил первый зампредправительства РФ.

Он так же попросил студентов не верить в мифы-страшилки про стройки АТЭС - про падающие мосты и украденные дороги, и даже рассказал анекдот на эту тему. «Те , кто верит в эти слухи, похожи на даму на вокзале, встречающую первый паровоз. Сначала она боялась, что поезд не поедет, а потом, - что не остановится, - пошутил Шувалов – Все, что мы делаем, можно увидеть собственными глазами».

По словам первого вице-премьера правительства РФ, средства на дальнейшее развитие ДВФУ, в том числе современных общежитий, появятся после продажи зданий вузов, вошедших в его состав. «Эти помещения будут выставлены на аукционы, - сказал Шувалов. - Только университет должен иметь четкий и понятный план, в каком направлении он будет развиваться дальше».