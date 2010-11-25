www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 57.35 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Трамваи и автобусы будут создавать праздничное настроение

25 Ноября 2010, 14:28 | Владивосток

В ближайшее время на главной площади Владивостока начнется монтаж 28-метровой ели «Центральной», горки с тремя спусками, катка и сцены.

Вопросы тематического оформления площади Борцов за власть Советов и городских магистралей, технического обеспечения праздничных мероприятий и новогоднего оформления муниципального пассажирского транспорта обсудили вчера, 23 ноября, в администрации Владивостока на заседании организационного комитета по подготовке к Новому году.

Уже началась установка елки «Рябиновой» на площадке около Дома молодежи (пр.100-летия Владивостока, 103). Тематические ели будут располагаться в семи точках: искусственная ель «Звездочет» появится около фуникулера, «Новогодняя» - на Луговой, «Звездная» на пересечении улиц Окатовая и Вилкова, «Российская» украсит кольцо Багратиона, «Арочная» - Третью Рабочую. Впервые нарядная ель «Морская» будет установлена на территории Спортивной гавани.

Вдоль всего гостевого маршрута и на центральных улицах города продолжается монтаж традиционной праздничной иллюминации. Световые художественные панно, иллюминационные фигуры и растяжки уже украсили ряд магистралей - Океанский и Партизанский проспекты, часть улиц Светланской, Алеутской и других.

Праздничное настроение в преддверии Нового года будет создавать и тематически украшенный муниципальный пассажирский транспорт. Во второй половине декабря на маршрут выйдут троллейбус и трамвай с изображением Деда Мороза, Снегурочки и символа предстоящего года - кота.

Новогодними символами будут украшены эстакада и вагоны фуникулера, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru