Трамваи и автобусы будут создавать праздничное настроение

В ближайшее время на главной площади Владивостока начнется монтаж 28-метровой ели «Центральной», горки с тремя спусками, катка и сцены.

Вопросы тематического оформления площади Борцов за власть Советов и городских магистралей, технического обеспечения праздничных мероприятий и новогоднего оформления муниципального пассажирского транспорта обсудили вчера, 23 ноября, в администрации Владивостока на заседании организационного комитета по подготовке к Новому году.

Уже началась установка елки «Рябиновой» на площадке около Дома молодежи (пр.100-летия Владивостока, 103). Тематические ели будут располагаться в семи точках: искусственная ель «Звездочет» появится около фуникулера, «Новогодняя» - на Луговой, «Звездная» на пересечении улиц Окатовая и Вилкова, «Российская» украсит кольцо Багратиона, «Арочная» - Третью Рабочую. Впервые нарядная ель «Морская» будет установлена на территории Спортивной гавани.

Вдоль всего гостевого маршрута и на центральных улицах города продолжается монтаж традиционной праздничной иллюминации. Световые художественные панно, иллюминационные фигуры и растяжки уже украсили ряд магистралей - Океанский и Партизанский проспекты, часть улиц Светланской, Алеутской и других.

Праздничное настроение в преддверии Нового года будет создавать и тематически украшенный муниципальный пассажирский транспорт. Во второй половине декабря на маршрут выйдут троллейбус и трамвай с изображением Деда Мороза, Снегурочки и символа предстоящего года - кота.

Новогодними символами будут украшены эстакада и вагоны фуникулера, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.