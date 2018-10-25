"Еще Черепков сказал: "Все мои преемники будут на нарах". Зачем согласились быть мэром?"

Экс-мэр Владивостока ответил на вопросы горожан

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв продолжает отвечать на вопросы жителей Приморского края посредством своего сайт и страниц в социальных сетях. Земляков интересуют новые детали и подробности дела экс-мэра, они не только задают вопросы о ходе судебного процесса, но и делятся своими мыслями по этому поводу и предлагают помощь.

Также владивостокцы обращаются к теме развития города – от строительства мостов и ремонта дорог до установки памятников. И, конечно, в стороне не остаются поклонники творчества Владимира Высоцкого.

– Игорь Сергеевич, кто заказывал экспертизу? Она является истиной в последней инстанции или ее можно оспорить? Хотя в вашем деле, похоже, нельзя. Сшитое наскоро, оно разваливается, белые нитки отовсюду торчат, а прокурор, как факир, то засекреченного свидетеля достанет, то экспертов так называемых. Держитесь, наш мэр Игорь Пушкарев, Владивостоку плохо без вас, ждем!

– Экспертизу заказывало следствие, причем в организации, которая не делает экспертизы ущерба. О чем эксперты заявили сразу же на допросе во время очередного слушания. Но это не помешало следствию обозвать разницу между сметными ценами РЦЦС и ценами в фактурах (при этом исследовано только 47 % наименований и стоимость 21 из 48 стройматериалов) ущербом и завести уголовное дело. А потом предъявить обвинение по трем статьям, где основание – ущерб. Которого на самом деле нет.

– Игорь Сергеевич, терпения вам, сил и мудрости. Вас помнят и желают вам не только выстоять, но и победить!

– Спасибо за поддержку.

– Моя теща, Нелли Ивановна Синявская, и все спассчане, посещающие клуб «Золотая осень», попросили меня передать вам благодарность за то, что вы в свое время обратили внимание на этот клуб, где собираются пожилые люди, и постоянно поддерживали его работу. Участники клуба выражают вам свою признательность и надежду, что скоро смогут сказать вам это лично. Удачи вам и стойкости духа!

– Спасибо Нелли Ивановне и всем членам клуба «Золотая осень» за поддержку!

– Зачем были построены мосты во Владивостоке?

– Мосты и развязки очень нужны любому городу, тем более нашему. Золотой мост – более чем вековая мечта жителей Владивостока. Сейчас ежедневно по нему проезжает около 50 тысяч автомобилей. Раньше из-за пробок можно было ехать из центра на Чуркин часами, а сейчас – несколько минут. Это касается и других мостов. Мост на Русский – примерно 25-30 тысяч человек ежедневно им пользуется. Без Русского моста невозможна работа университета, океанариума, медицинского центра. И низководный мост тоже необходим и очень востребован. И нужно еще строить. Например, с Эгершельда на острова Елены и Русский, чтобы пустить все грузовые автомобили не через центр города, а в объезд. Это развитие города, снижение затрат на перевозку людей и грузов, это увеличение конкуренции, снижение себестоимости и, как в том анекдоте, просто красиво.

– Игорь Сергеевич, народ с вами! В нынешней ситуации власти никто не верит, а вам верят.

– Спасибо за доверие. Сейчас наша стадия предъявления доказательств, и вы еще раз убедитесь, что я оправдал доверие жителей и всех, кто верил и верит в меня.

– Почему установку памятника Солженицыну финансировал рыбный порт?

– За восемь лет моего фактического руководства городом мы только памятник Анне Щетининой и скульптуру песенной Катюши профинансировали из бюджета (во время реконструкции скверов и зон рекреации). Остальные памятники установлены только на спонсорские средства. И я очень благодарен всем, кто нашел такую возможность, в том числе руководству и акционерам рыбного порта за памятник Солженицыну. Когда смотришь на памятник, за его спиной – рыбный порт.

– Игорь Сергеевич, а что говорит законодательство по поводу засекреченных свидетелей, есть какая-то возможность оспорить их показания? Ведь под видом такого засекреченного может кто угодно дать показания и рассказать ровно то, что нужно прокурору. Яркий пример тому – эта Алла Шварц.

– По закону свидетель должен подтвердить то, что сказал. Просто слов недостаточно. Поэтому на резонный вопрос: «Чем вы можете подтвердить свои показания?» – свидетель Алла Шварц (точнее, тот, кто скрывается под этим псевдонимом) ничего не ответил и ничем не смог подтвердить сказанное. И в суде эти показания не являются доказательствами, если они «основаны на слухе, предположении, догадке» (цитата из Уголовно-процессуального кодекса). Но это для законных судов, посмотрим, как для Тверского.

– Первый адекватный мэр на моей памяти – это Пушкарев. Вас не хватает.

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– Как вы понимаете слова Высоцкого «открыт закрытый порт Владивосток»?

– В ту пору город можно было посетить только с разрешения «органов», вот об этом и пел Владимир Семенович – что он мог бы и во Владивосток поехать. Ведь для артиста он был открыт, Владимир Высоцкий посещал наш город.

– Игорь Сергеевич, здравствуйте! Мы с вами как-то виделись, вы показались мне хорошим человеком. Мне кажется нелепым и ужасным водоворот событий, в который вас затянуло. Читаю комментарии и слова поддержки в ваш адрес и думаю: может, вам или вашей семье нужна какая-то реальная помощь? То, что в силах обычного человека? Я был бы рад помочь.

– Спасибо. Моя семья, родные и близкие меня поддерживают. Поддержка – это главное. И поддержка тех, кто меня знает, и просто поддержка людей. Это и есть помощь. Спасибо за то, что написали эти слова и предложили помощь. Этим уже помогли.

– Почему 1 июня 2016 года изменилась ваша жизнь? Она могла измениться в другой день?

– 01.06.2016 меня задержали, а потом арестовали. Поэтому и изменилась моя жизнь. Стала «до» и «после». А могла ли в другой день? Ну да. Следователи говорили, что планировали позже, но узнали, что я лечу в командировку в Москву. Испугались не успеть и решили срочно произвести арест.

– Игорь, держитесь! Нет вас – нет дорог. Их теперь нет вообще. Вам терпения, здоровья и удачи!

– Спасибо!

– Вы тот человек, которого ждет Приморье, ждет домой.

– Еще раз спасибо.

– Во время моей учебы в МГУ им. адмирала Невельского я жил во Владивостоке, я видел, как город просто расцветал, как ремонтировались дороги, делались тротуары, появилось освещение и многое другое. Также приятно было видеть вас на всех объектах, где проходили работы, вы действительно заботились о городе. Надеюсь, вас оправдают как можно скорее, и надеюсь снова видеть вас во Владивостоке на хорошей должности.

– Да, город преображался, развивался и хорошел с каждым днем. Открывались отремонтированные скверы, дороги, строились детские сады, школы, набережные… Это прекрасная пора для любого города.

– Про Черепкова, наверное, помните и, скорее всего, знаете его слова: «Все мои преемники будут на нарах». Зачем согласились быть мэром города?

– Согласился потому, что хотел преобразить город, и считаю, что у меня многое получилось.

– Игорь Сергеевич, здоровья вам, хороший человек. Не унывайте, все наладится.

– Не унываем, боремся!

– Увы… С сожалением приходится отметить, что город после вашего вынужденного ухода с поста мэра стал понемногу приходить в упадок. Особенно это видно по дорогам, за состоянием которых никто не следит. А с тех, кто обязан делать, никто не спрашивает. Не нужно далеко ходить. Пересечение улиц Светланской и Алеутской. Рядом краевая администрация, музей, торговые центры. Масса людей, в том числе иностранцы. А тротуары вот уже пару лет как искорежены, плитка торчит во все стороны. И нужно быть очень внимательным, чтобы не упасть, не запнуться. Помнится мне, что при вас такого не допускалось. Вы очень требовательно относились к состоянию города. Кому-то вы сильно мешали. И теперь у руля те, кому не до состояния улиц городских. Грустно и обидно от такой несправедливости. Игорь Сергеевич, вы молодец, хорошо держитесь. А справедливость восторжествует. С уважением к вам Михаил Сизоненко, человек, влюбленный в наш город. (автор письма приложил собственное стихотворение. - Прим.ред.).

- Спасибо за прекрасные стихи о нашем прекрасном Владивостоке! Я работал не зря, результат есть, об этом говорят многие люди и даже неоднократно отмечал Президент. А работа главой – это каждодневный круглосуточный труд и нужно очень любить свой город, чтобы эту работу делать. Спасибо, что оценили.

Напомним, задать вопросы экс-главе Владивостока можно на официальном сайте Игоря Пушкарёва, а также в комментариях на страницах социальных сетей – «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассники». Акция «Обратная связь» стартовала в ноябре прошлого года: Игорь Пушкарёв поблагодарил всех неравнодушных граждан, интересующихся ходом следствия, присылающих ему слова поддержки и отметил, что будет отвечать на все вопросы, которые поступают в его адрес.