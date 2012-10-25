По 5-звездочным отелям Владивостока можно будет прогуляться

Территории пятизвездочных отелей во Владивостоке откроются для прогулок 20 июля.

Быстрыми темпами завершается благоустройство площадок на Корабельной набережной и на мысе Бурном. «Также активно завершаются работы по устройству фасадов на обеих гостиницах, - сообщила генеральный директор приморского ипотечного агентства «Наш дом - Приморье» Марина ЛОМАКИНА. - Особое внимание уделили благоустройству территории вокруг гостиниц, где сейчас работает тяжелая техника. По словам Марины Ломакиной, все работы будут завершены к 20 июля. Заборы уберут, Корабельная набережная удлинится. Жители и гости города смогут гулять и наслаждаться прекрасным видом на отель и залив.

Надежда Котлярова, «Золотой Рог».