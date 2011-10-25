Экологический проект Владивостока для школьников продолжился на очистных сооружениях

Более 4000 школьников и студентов приняли участие в проекте городской администрации, посвященном экологическому образованию и просвещению жителей Владивостока в сентябре-октябре 2011г. Одним из самых популярных мероприятий традиционно являются экскурсии на экологические предприятия города.

Мы получили планету в наследство от наших предков вместе с воздухом, почвой, водой, растительным и животным миром. Что же мы оставим нашим потомкам? Другой планеты у нас нет, значит, мы должны сделать все для того, чтобы сохранить и приумножить ее богатства. Похоже, что для подрастающего поколения это уже не пустые слова.

Первым экскурсионным объектом стал новый комплекс по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в городе Владивостоке. На начальном этапе мусор проходит сортировку на конвейере по четырем категориям. Затем мусор, подлежащий вторичной переработке, отправляется на переработку, из остальных отходов формируются брикеты, которые укладываются в котлован. После осмотра производства экскурсоводы предложили ребятам попробовать дома сортировать мусор хотя бы по двум категориям: пищевые и непищевые отходы, что значительно облегчит работу сортировщика на подобном предприятии.

Следующая экскурсия проводилась на борту нефтемусоросборщика ТОФ: здесь ребята получили представление об основных этапах очистки акватории Золотого Рога. Экскурсанты поднимались на судно под руководством капитана Евгения КАПЛУНОВА, наблюдали за работой мусоросборного ковша.

Ребята побывали и на центральных очистных сооружениях, которые только недавно были введены в строй. Сотрудники КГУП «Приморский водоканал» продемонстрировали, как работают очистные системы, рассказали о применяемых биологических и химических методах очистки сточных вод.

Более 400 студентов и школьников стали участниками подобных экскурсий. Здесь ребята получают возможность своими глазами увидеть многие процессы, о которых они читали в книгах или слышали от преподавателей.

Завершилась также серия экологических уроков для старшеклассников «Отходы – проблема общества». Об обращении с различными видами отходов производства и потребления школьникам рассказали студенты-экологи Дальневосточного федерального университета. В этой части программы было задействовано 19 школ из всех районов города Владивостока, обучение прошли около 2000 старшеклассников.

Подпрограмма по экологическому образованию и просвещению населения действует во Владивостоке уже шестой год, и с каждым годом растет количество и энтузиазм участников. В этом году, кроме экологических уроков и тематических экскурсий, в городе проводились:

- экологические игры-2011;

- акции по санитарной очистке территорий города;

- молодежная тематическая конференция «Проблема твердых бытовых отходов в городе Владивостоке: пути решения».

И до сих пор продолжается прием поделок и рисунков на конкурсы творческих работ, в которых могут принять участие все желающие от 7 лет до 21 года (по вопросам участия обращайтесь по телефону 264-24-01).

В ноябре ожидается грандиозное «Экошоу», где будут подведены итоги работы, а самые активные участники экологических мероприятий получат призы от городской администрации. Организаторы надеются, что в следующем году участников проекта станет еще больше.