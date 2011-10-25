Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Экологический проект Владивостока для школьников продолжился на очистных сооружениях
Более 4000 школьников и студентов приняли участие в проекте городской администрации, посвященном экологическому образованию и просвещению жителей Владивостока в сентябре-октябре 2011г. Одним из самых популярных мероприятий традиционно являются экскурсии на экологические предприятия города.
Мы получили планету в наследство от наших предков вместе с воздухом, почвой, водой, растительным и животным миром. Что же мы оставим нашим потомкам? Другой планеты у нас нет, значит, мы должны сделать все для того, чтобы сохранить и приумножить ее богатства. Похоже, что для подрастающего поколения это уже не пустые слова.
Первым экскурсионным объектом стал новый комплекс по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в городе Владивостоке. На начальном этапе мусор проходит сортировку на конвейере по четырем категориям. Затем мусор, подлежащий вторичной переработке, отправляется на переработку, из остальных отходов формируются брикеты, которые укладываются в котлован. После осмотра производства экскурсоводы предложили ребятам попробовать дома сортировать мусор хотя бы по двум категориям: пищевые и непищевые отходы, что значительно облегчит работу сортировщика на подобном предприятии.
Следующая экскурсия проводилась на борту нефтемусоросборщика ТОФ: здесь ребята получили представление об основных этапах очистки акватории Золотого Рога. Экскурсанты поднимались на судно под руководством капитана Евгения КАПЛУНОВА, наблюдали за работой мусоросборного ковша.
Ребята побывали и на центральных очистных сооружениях, которые только недавно были введены в строй. Сотрудники КГУП «Приморский водоканал» продемонстрировали, как работают очистные системы, рассказали о применяемых биологических и химических методах очистки сточных вод.
Более 400 студентов и школьников стали участниками подобных экскурсий. Здесь ребята получают возможность своими глазами увидеть многие процессы, о которых они читали в книгах или слышали от преподавателей.
Завершилась также серия экологических уроков для старшеклассников «Отходы – проблема общества». Об обращении с различными видами отходов производства и потребления школьникам рассказали студенты-экологи Дальневосточного федерального университета. В этой части программы было задействовано 19 школ из всех районов города Владивостока, обучение прошли около 2000 старшеклассников.
Подпрограмма по экологическому образованию и просвещению населения действует во Владивостоке уже шестой год, и с каждым годом растет количество и энтузиазм участников. В этом году, кроме экологических уроков и тематических экскурсий, в городе проводились:
- экологические игры-2011;
- акции по санитарной очистке территорий города;
- молодежная тематическая конференция «Проблема твердых бытовых отходов в городе Владивостоке: пути решения».
И до сих пор продолжается прием поделок и рисунков на конкурсы творческих работ, в которых могут принять участие все желающие от 7 лет до 21 года (по вопросам участия обращайтесь по телефону 264-24-01).
В ноябре ожидается грандиозное «Экошоу», где будут подведены итоги работы, а самые активные участники экологических мероприятий получат призы от городской администрации. Организаторы надеются, что в следующем году участников проекта станет еще больше.
Новости тематики
- На кинофестиваль "Меридианы Тихого" приедет американская кинозвезда
- Как получить президентский грант - расскажут во Владивостоке
- Во Владивостоке восстановят популярный у горожан сквер
- Во Владивостоке дачные участки попадут под проверку
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- На Рудневском мосту начались восстановительные работы
- Самое редкое копытное "Земли леопарда" "поймано" фотоловушкой
- Экс-мэр Владивостока поздравил десантуру с праздником
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
Новости раздела
- На кинофестиваль "Меридианы Тихого" приедет американская кинозвезда
- Как получить президентский грант - расскажут во Владивостоке
- Во Владивостоке восстановят популярный у горожан сквер
- Во Владивостоке дачные участки попадут под проверку
- Во Владивостоке все есть, как и в Греции
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Владивостокцы померяются территориями
- Собственники зданий во Владивостоке обязаны закрашивать граффити
- "Большой Владивосток" становится еще больше
- Торговых точек в Спортгавани поубавится
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- "Это настоящая золотая жила"
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- В Комсомольске-на-Амуре открылся Научно-образовательный центр робототехники