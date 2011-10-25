По решению суда администрация Владивостока вернет около 2 млн рублей УК Первореченского района №6

Прокурором Первореченского района г. Владивостока в судебном порядке защищены жилищные права граждан.



Вступило в законную силу решение Первореченского районного суда г. Владивостока, которым удовлетворен иск прокурора района в интересах гр-на Н. к ООО «Управляющая компания Первореченского района», ООО «Управляющая компания Первореченского района № 6» и администрации города Владивостока об исключении суммы из отчета и перечислении денежных средств.



Основанием для обращения прокурора в суд послужили результаты проверки, проведенной по обращению жильцов многоквартирного дома № 2 по ул.Гамарника во Владивостоке.



Установлено, что работы по замене конструктивных элементов системы канализации, системы холодного и горячего водоснабжения и др., возложенные на администрацию города вступившими в законную силу судебными актами, необоснованно включены в отчет о деятельности ООО «Управляющая компания Первореченского района» и выполнены подрядными организациями не за счет средств администрации города, а за счет средств собственников помещений жилого дома. Между тем, решениями суда от 09.04.2002 и от 25.01.2007 на администрацию города Владивостока возложена обязанность по производству ремонтных работ капитального характера жилого дома № 2 по ул. Гамарника. В период с 2005 по 2009 год данный дом находился на обслуживании ООО «Управляющая компания Первореченского района» в силу заключенного 01.06.2006 с администрацией г. Владивостока агентского договора.



В связи с выявленными обстоятельствами, прокурором района заявлены соответствующие требования об исключении из отчета о деятельности Управляющей компании денежной суммы в размере 1 млн 775 тыс. рублей и о возложении на администрацию города Владивостока обязанности перечислить данную сумму на расчетный счет ООО «Управляющая компания Первореченского района № 6». Определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда решение суда первой инстанции, которым удовлетворены требования прокурора в полном объеме, оставлено без изменения, кассационная жалоба администрации города Владивостока - без удовлетворения.