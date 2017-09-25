Во Владивостоке пройдет специализированная ярмарка вакансий

Работу будут предлагать пенсионерам и безработным предпенсионного возраста, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Специализированная ярмарка вакансий пройдет в Приморском центре занятости населения в среду, 27 сентября. На ней предложат вакансии безработным приморцам предпенсионного возраста и пенсионерам, желающим вновь выйти на работу, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

«На участие в ярмарке заявило 13 работодателей. Среди них «Почта России», учреждения здравоохранения и образования, предприятия общепита, бытового обслуживания и другие», - сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края,

Повара, грузчики, кассиры, кондитеры, проводники, финансовые консультанты, преподаватели и мастера производственного обучения, операторы связи, портные и закройщики, архивариусы и уборщики помещений и другие – в списке вакансий есть предложения по специальностям, рассчитанным на разный уровень профобразования и опыт работы.

«Мы готовы предложить несколько рабочих мест специалистам от здравоохранения. Есть вакансии для терапевта, невролога, кардиолога, врача функциональной диагностики, медицинской сестры, лаборанта, санитарки», – информируют организаторы ярмарки.

Специализированная ярмарка вакансий пройдет в среду, 27 сентября, с 10.00 до 12.00 в Приморском центре занятости населения.