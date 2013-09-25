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Во Владивостоке для хоккейных болельщиков будет запущен специальный автобусный маршрут

25 Сентября 2013, 15:50 | Владивосток

Во Владивостоке специальный автобусный маршрут № 1СП будет запущен в пятницу, 27 сентября – в день открытия КСК «Фетисов Арена» и первого домашнего матча хоккейного клуба «Адмирал».

Добраться до концертно-спортивного комплекса, расположенного в районе станции «Спутник», на общественном транспорте будет максимально удобно для зрителей. Во-первых, туда ходят регулярные автобусные маршруты № 44, 45 и 102. Во-вторых, в этот день будет открыт специальный маршрут, на котором будут работать автобусы марки MAN, вмещающие до 120 человек.

Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, автобусы будут курсировать от КСК «Фетисов Арена» до остановки «Фабрика «Заря». Они начнут ходить в 15 часов.

Также автобусы будут отходить от КСК по окончанию хоккейного матча. Они также будут довозить людей до «Зари». Добраться отсюда в другие районы города можно будет на регулярных маршрутных автобусах, время работы которых, в свою очередь, будет продлено.

Для тех, кто желает приехать в КСК на собственном транспорте, около комплекса будет открыта парковка на тысячу автомобилей.

Напомним, торжественное открытие КСК «Фетисов Арена» состоится в предстоящую пятницу, 27 сентября. Приморский хоккейный клуб «Адмирал» проведет свой первый домашний матч. Соперником приморцев станет московский ЦСКА.

Кроме того, для зрителей запланирована масштабная развлекательная программа, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе администрации Приморского края.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: адмирал  хоккей  фетисов арена 



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