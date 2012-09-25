Дальний Восток не справляется с кадровой проблемой

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября, ZRPRESS. В регионе слишком медленно решается задача по обеспечению рынка высококвалифицированными кадрами, заявил на выездном совещании во Владивостоке секретарь Совета безопасности РФ Николай ПАТРУШЕВ.

В прошлом году на выездном совещании Совбеза рассматривались проблемы обеспечения трудовой занятости в Дальневосточном федеральном округе в целях укрепления национальной безопасности.

Акцент делался на необходимости сбалансировать рынок труда, прогнозировать потребности в трудовых ресурсах, совершенствовать механизмы противодействия незаконной миграции.

"Хотя в субъектах принят ряд мер, в том числе и налоговых послаблений для организаций, трудоустраивающих выпускников профессионального образования, которых эти организации направили на учебу по договору, сделано еще не все", - отметил глава Совбеза.

По его мнению, причина - в системе профессионального образования в регионах, которая остается несбалансированной по потребностям в подготовленных кадрах и неэффективной по расходованию бюджетных средств.

"Необходимы четкие регионально-отраслевые прогнозы потребностей в кадровых ресурсах, формирование профессионального заказа на будущих специалистов требуемой квалификации в масштабах субъекта и округа. В эту работу надо шире привлекать бизнес-сообщество", - пояснил Патрушев.

Олег Клименко, «Золотой Рог».