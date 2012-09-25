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Житель Владивостока отремонтировал форты за свой счет
ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября, ZRPRESS. По результатам проверки соблюдения требований законодательства об охране объектов исторического и культурного наследия индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.
Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока установлено, что на территории района в частной собственности у индивидуального предпринимателя находится объект культурного наследия федерального значения - «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости «Пороховой погреб П 2», 1898 г., расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Надибаидзе, д. 15.
Этот объект принят под государственную охрану решением исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов от 16.08.1991 № 234 и Указом Президента РФ от 20.02.1995 № 176.
Нарушая статьи 35, 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», предприниматель отремонтировал пороховой погреб (ремонт крыши/покрытия) без согласования с органом охраны объектов культурного наследия и без получения соответствующего разрешения.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.14 КоАП РФ (проведение земляных, строительных и иных работ без разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия).
По итогам его рассмотрения индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
«Золотой Рог».
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