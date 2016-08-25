Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Cкоблянкой из кукумарии и бифштексом из минтая накормят жителей и гостей Приморья
Фирменные приморские блюда можно будет приобрести на Улице Дальнего Востока, которая откроется на острове Русский в дни проведения Восточного экономического форума, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, повара Приморья в этом году подготовили изысканное «морское меню». Все блюда можно будет приобрести 4 сентября на набережной ДВФУ в павильоне Приморского края на Улице Дальнего Востока.
«Жителям и гостям будут представлены: кальмар жареный на гриле, скоблянка из кукумарии, хе из гребешка, креветку жареную на гриле со сладко-острым соусом. А также мясо краба с соусом “мисо”, палтус под соусом “унаги”, бифштекс из минтая и волован с лососевой икрой», – сообщили специалисты.
Также в этот день запланировано шоу в котле и на вертеле. Повара ВЭФ планируют угостить гурманов шурпой из камчатской оленины и другими фирменными блюдами.
Напомним, Восточный экономический форум был учрежден Указом Президента России Владимира Путина. Это второй «президентский форум» после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ВЭФ-2016 пройдет 2-3 сентября на острове Русский под девизом «Открывая Дальний Восток».
В Приморском крае ведется активная подготовка к приему на своей территории Восточного экономического форума. Сформированы и действуют рабочие группы по различным направлениям, обеспечивающие успешное проведение ВЭФ, четыре из них возглавляет Губернатор Владимир Миклушевский.
По словам главы Приморья, все, что связано с презентацией возможностей и достижений края, должно быть проработано наиболее тщательно.
Новости тематики
Новости раздела
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
как туда попасть ?