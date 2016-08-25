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Cкоблянкой из кукумарии и бифштексом из минтая накормят жителей и гостей Приморья

25 Августа 2016, 16:40 | Владивосток

Фирменные приморские блюда можно будет приобрести на Улице Дальнего Востока, которая откроется на острове Русский в дни проведения Восточного экономического форума, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, повара Приморья в этом году подготовили изысканное «морское меню». Все блюда можно будет приобрести 4 сентября на набережной ДВФУ в павильоне Приморского края на Улице Дальнего Востока.

«Жителям и гостям будут представлены: кальмар жареный на гриле, скоблянка из кукумарии, хе из гребешка, креветку жареную на гриле со сладко-острым соусом. А также мясо краба с соусом “мисо”, палтус под соусом “унаги”, бифштекс из минтая и волован с лососевой икрой», – сообщили специалисты.

Также в этот день запланировано шоу в котле и на вертеле. Повара ВЭФ планируют угостить гурманов шурпой из камчатской оленины и другими фирменными блюдами.

Напомним, Восточный экономический форум был учрежден Указом Президента России Владимира Путина. Это второй «президентский форум» после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ВЭФ-2016 пройдет 2-3 сентября на острове Русский под девизом «Открывая Дальний Восток».

В Приморском крае ведется активная подготовка к приему на своей территории Восточного экономического форума. Сформированы и действуют рабочие группы по различным направлениям, обеспечивающие успешное проведение ВЭФ, четыре из них возглавляет Губернатор Владимир Миклушевский.

По словам главы Приморья, все, что связано с презентацией возможностей и достижений края, должно быть проработано наиболее тщательно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: торговля  владивосток  ДВФУ  рыба  Путин  о. Русский  вэф 






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Комментарии

  • Псевдоним17:27, 25.08.2016#

    как туда попасть ?

  • Мимолетом17:34, 25.08.2016#

    Автобусы никто пока не отменял, но даже если попадете, боюсь от увиденных цен "подавитесь", так что подумайте, стоит ли!

  • Псевдоним17:27, 25.08.2016#

    как туда попасть ?

  • Мимолетом18:24, 25.08.2016#

    Автобусы никто пока не отменял, но даже если попадете, боюсь от увиденных цен "подавитесь", так что подумайте, стоит ли!

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